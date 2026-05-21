【第1話無料】『グレイズ・アナトミー』シーズン22、7月29日（水）放送スタート

シアトルの大病院で働く人間味豊かなドクターたちの、恋や仕事に奮闘する日々を描いた『グレイズ・アナトミー』。米国メディカルドラマ史上最長のロングランを独走中の超人気作であり、本国ではすでにシーズン23への継続も決定している。そんな本作待望の最新シーズン22の日本放送日が7月29日（水）に決定した。

過去のレジェンドたちの再登場と、早世したエリック・デーンへのオマージュ

放送開始時からの中心人物であるメレディス・グレイ（エレン・ポンピオ）は、前シーズンに続きレギュラーキャラクターからは外れているものの、要所で姿を見せて番組のナレーションも担当。前シーズンのラストでグレイ＋スローン記念病院を襲った大爆発の余波を受け、ドクターたちはさらなる激動の日々に巻き込まれていく。

今シーズンで見逃せないのが、ファン胸熱のゲスト陣とエモーショナルな演出である。特に第11話は、かつてマーク・スローン役を演じ、2026年2月19日に53歳で早世したエリック・デーンに捧げられた追悼エピソードとなっている。

さらに、アディソン・モンゴメリー（ケイト・ウォルシュ）が特別ゲストとして姿を見せるほか、前シーズンに続いてジャクソン・エイヴリー（ジェシー・ウィリアムズ）も再登場を果たす。ケイトやジェシーといった番組初期からの人気キャラクターたちが一部卒業してしまうのは寂しい限りだが、彼らが織り成すドラマからは最後まで目が離せない。また、前シーズンで本作を卒業したレヴィ・シュミット役のジェイク・ボレッリら俳優陣が各話の監督を務めている点も大きな楽しみとなるだろう。

『グレイズ・アナトミー』シーズン22あらすじ

シアトルのグレイ＋スローン記念病院。前シーズンの最後、ある難病患者の治療を求めるその母親がガスボンベとライターを手に病院へ現われた直後、シモーヌが人質になる事態が発生。事件は無事解決したかと思われたが、病院の建物の一部が吹き飛ぶほどの大爆発が起き……。

新シーズン、大爆発のせいでリンクは重傷を負って心停止し、CCUに担ぎ込まれる。一方、別のオペ室で少年に施術をしていたベルトランとジュールズはオペ室に閉じ込められてしまう。来たばかりの新インターンたちに指示を出しながらメレディスらは懸命に負傷者の治療に当たるが……。その後も病院では、来る者‧去る者がそれぞれの葛藤を抱えながら、さまざまな人間模様を織り成す。

『グレイズ・アナトミー』シーズン22放送＆配信情報

『グレイズ・アナトミー』シーズン22はWOWOWにて7月29日（水）放送スタート（第一話無料）

※WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信

（海外ドラマNAVI）

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