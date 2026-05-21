西口プロレスを主催するウエストゲートエンタテインメントは21日、西口プロレス公式Xを通じて、所属する長州小力（54）との契約を同日付で解除すると発表した。小力は4月に信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反の疑いで書類送検されていた。

同Xに文書が掲載され「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と、小力との契約解除を発表した。

「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります」と伝えた。

また、長州小力がタレントとして所属する西口エンタテインメントも公式サイトを更新。「長州小力を応援いただき、誠にありがとうございます。一部報道等でされている通り、長州小力は『西口プロレス』を解雇となりました。なお『西口プロレス』は現在弊社が主催および運営をしておりません。本件につきましては社会的制裁を受けており、本人としても反省しておりますので、所属タレントとしての長州小力に対して、弊社としての追加処分は科さず、活動を継続させることといたしました。関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後は皆様に再び笑いを届けられるよう精進してまいります。お仕事のご依頼につきましても、これまでと変わらず承っております。今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とタレントとしての活動を継続させる方針を示した。

小力は4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、免許証の期限切れが発覚したという。その後、無免許運転をしたとして道交法違反の疑いで書類送検された。