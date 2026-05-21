5月20日、アーティストの赤西仁が、豪華食事会に参加していたことが「週刊女性PRIME」で報じられた。さらに、その食事の参加者をめぐって、SNS上で波紋が広がっている。

同メディアによると、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏を中心に、都内の人気焼肉店で食事会がおこなわれたという。食事会の参加者は赤西のほか、女優の広瀬すず、吉岡里帆という豪華メンバーで、ジャンルを超えた交流をしていたようだ。

「津田さんはお笑い芸人だけにとどまらず、Snow Manの向井康二さんや読売ジャイアンツの岡本和真選手など、交友関係が広いことで知られています。そんな津田さんをきっかけに、仲のいいメンバーが集まったようです」（芸能ジャーナリスト）

異色ともいえる豪華な食事会が報道されると、Xでは、参加メンバーをめぐって、

《広瀬アリスを差し置いて、妹の広瀬すずと飯食っとるとは????一体どういう展開??》

《すずは気まずくないのかよ》

と、赤西と広瀬の合流に、ヒヤヒヤするという世間の声が並んだ。そんな声が聞かれる背景を、前出の芸能ジャーナリストが語る。

「赤西さんは、すずさんのお姉さんである広瀬アリスさんと、2025年5月に交際が報じられました。大型連休中の都内デートやおそろいのペアリングをしていたことなど、2人の熱々ぶりが話題になりました。同年夏ごろにはハワイでの目撃情報などもあり、ビッグカップルの誕生は大きく世間をにぎわせました」

互いにアーティスト活動や女優業に邁進しているなかでの交際。しかし、売れっ子の2人は多忙でのすれ違いが続いたといい、2025年末ごろに破局したと、2026年4月に一斉にメディアが報じていた。

「すずさんは、『基本的に自分のことを家族に話さない』と、姉妹で恋愛話をしないと明かしていたことがあります。アリスさんの作品なども『ネットニュースで知る』と発言しており、直接は聞かないものの、赤西さんとアリスさんの交際も、ニュースで耳に入っている可能性はあります。津田さんとのお互いの交友関係の広さが“気まずい”状況を生んでしまったようです」（同前）

それぞれをつなげた津田が、フォローに回っていたのだろうか……。