【クロスワードパズルクイズ】1分でストレス解消！ □に入るひらがなは？ ヒントは「生活の土台」
頭がなんとなく重いと感じるときは、クイズで脳を刺激してみませんか？ 集中して言葉を探す作業は、ストレス解消にもなります。今回の空欄には何が入るでしょうか。
・き・□・ら・□（横の言葉）
・じ・□・よ（縦の言葉）
ヒント：日々の土台となるもの思い出してみましょう。
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▼解説
きばん（基盤）
きばらし（気晴らし）
じしょ（辞書）
完成した単語は、物事の土台を支える「きばん」、心をリフレッシュさせる「きばらし」、そして言葉の意味を引く「じしょ」の3つでした。どれも日常的に使われる言葉ですが、2つの空欄を同時に埋めるとなると、一瞬「どの文字だろう？」と考え込んだ人も多いのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・き・□・ん（縦の言葉）
・き・□・ら・□（横の言葉）
・じ・□・よ（縦の言葉）
ヒント：日々の土台となるもの思い出してみましょう。
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正解：「ば」「し」正解は「ば」と「し」でした。
きばん（基盤）
きばらし（気晴らし）
じしょ（辞書）
完成した単語は、物事の土台を支える「きばん」、心をリフレッシュさせる「きばらし」、そして言葉の意味を引く「じしょ」の3つでした。どれも日常的に使われる言葉ですが、2つの空欄を同時に埋めるとなると、一瞬「どの文字だろう？」と考え込んだ人も多いのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)