ベルミー新色登場♡福原 遥が魅せる水光ヴェールカラコンに注目

カラーコンタクトブランド「ベルミー」から、“水光ヴェールカラコン”をテーマにした新色2色が2026年5月20日（水）より登場♡イメージキャラクターを務める 福原 遥 さんの透明感あふれるビジュアルとともに、うるっとしたツヤ感や奥行きのある瞳を演出する新レンズが話題です。日常使いしやすい絶妙カラーで、“なりたいわたし”を自由に楽しめるラインアップに注目です。

水光ヴェールの新色2カラー

今回新たに仲間入りしたのは、「Melty Gloss（メルティーグロス）」と「Dewy Gray（デューイグレー）」の2色。

「Melty Gloss」は、三日月のようなハイライトカラーを取り入れたデザインで、自然な立体感とふんわり華やかなツヤ感を演出。うるっとした透明感のある瞳に仕上げたい方にぴったりです♡

一方、「Dewy Gray」はベルミー唯一のグレーカラー。繊細なドットで描かれた放射状デザインが奥行きを生み、洗練された大人っぽい目もとを叶えます。はかなげな雰囲気をまといたい日におすすめです。

「ベルミー」は、“バレたくないけどちゃんと盛りたい”“派手すぎないニュアンスカラーが欲しい”という声から誕生したブランド。今回の新色追加により、全7色展開となりました。

Celvoke×STAR WARS限定コレクション登場♡銀河を纏うモードメイク

既存カラーも魅力たっぷり♡

既存カラーには、日常使いしやすいブラウン系ニュアンスカラーが揃います。

「Belle Brown（ベルブラウン）」は、しっかりブラウンで自然に盛れる王道カラー。ほどよくぱっちりした瞳を演出します。

「Tear Brown（ティアーブラウン）」は、じゅわんとしたフチが特徴で、涙感たっぷりのうるうるアイに。

「Peach Brown（ピーチブラウン）」は、ブラウンにほんのりピンクをプラスした愛されカラー。ふんわりやさしい印象を叶えます。

「Hazel Ring（ヘーゼルリング）」は、小さめ細フチで自分の瞳のように自然に馴染むデザイン。色素薄い系のちゅるんとした目もとに仕上がります。

「Olive Brown（オリーブブラウン）」は、オリーブ×ブラウンの絶妙バランスで抜け感を演出。ほんのりクールで大人っぽいまなざしを叶えてくれます。

また、新色発売に合わせて、 福原 遥 さん出演のWebCM「今日のわたしは、水光ヴェールカラコン」篇も公開。艶感あふれる世界観の中で、新色の魅力をたっぷり楽しめます♪

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

まとめ

ベルミーの新作“水光ヴェールカラコン”は、自然な透明感とうるツヤ感を叶えたい方にぴったり♡

新色「Melty Gloss」と「Dewy Gray」はもちろん、既存カラーも気分やファッションに合わせて選べる豊富なラインアップが魅力です。

毎日のメイクにさりげない変化をプラスして、自分らしい瞳のおしゃれを楽しんでみてください♪