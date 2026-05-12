「試供品もっとちょうだい！」ゴネる客に「おっしゃる通りです♡」販売員の『完璧な切り返し』に拍手！

きらびやかなコスメが並ぶ、デパートのコスメカウンターは心躍る場所ですよね。今回は、筆者の友人がコスメカウンターで出会った“非常識な女性客”エピソードを紹介します。

大好きなコスメカウンターで新商品をお試し

コスメが大好きな私。愛用中のブランドから新商品が発売されることを知ったため、その日を狙ってデパートへ行くことにしました。

コスメカウンターで、どの色が似合うかどうかタッチアップをしてもらうことに。販売員にいろいろ教えてもらいつつ、どの色にしようかと迷いながら、大好きなコスメに囲まれて楽しい時間を過ごしていました。

すると、隣にいた女性が突然大きな声を出したのです。

サンプルをねだる女性客に遭遇

「ねえ、サンプル1つだけ？ もっとちょうだいよ！」

販売員にそう言い始めました。

聞こえてくる話では、どうやらその女性客はスキンケアアイテムを探しているとのこと。1日分のサンプルでは効果がわからないため、もっと欲しいとごねているようでした。

「あんなにあるじゃない！」



「1週間だって短いのに、使ってみないとわからないじゃない」

カウンター内にあったサンプルを指さしながら、そう言い続ける女性。

販売員は「お客様、サンプルはお一人様一点ずつとなっております」と言うものの、女性客は「買うかもしれないから試したいのよ、何が悪いのよ」と開き直っています。

周囲が注目する中、販売員は表情を変えずにこう言いました。

これがプロの技！

「お客様のおっしゃる通りです」

笑顔でにっこり言うと、女性客は自分の言い分が通ったと思ったのか笑顔に。