＜WORLD HAPPINESS 2026＞、追加出演者発表にセブンス・ベガとLAUSBUB
ワーハピこと＜WORLD HAPPINESS＞が、東京の夏に9年ぶり復活。6⽉28⽇に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催される。＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞の追加出演者としてセブンス・ベガとLAUSBUBが発表となった。
＜WORLD HAPPINESS＞は2008年、Yellow Magic Orchestra (YMO)のメンバー⾼橋幸宏を発起人として、東京・夢の島公園陸上競技場で誕⽣したイベントだ。そして、⾼橋幸宏の逝去から3年という節⽬に、東京にて9年ぶりに＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞が開催される。
セブンス・ベガとLAUSBUBは、追悼を超え、未来へと⾳楽と幸福を受け継ぐための革新的な場となる今年の＜WORLD HAPPINESS＞に初出演するかたちだ。
■＜WORLD HAPPINESS 2026 -I’m HOME-＞
6⽉28⽇(⽇) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館
open11:30 / start12:30 / 終演予定20:30
▼出演者(50音順）
Open Reel Ensemble / Cornelius / 清⽔ミチコ / Ginger Root(Solo Set) / スチャダラパー / セブンス・ベガ / 電気グルーヴ / TOWA TEI (DJ) / 東京スカパラダイスオーケストラ / 細野晴臣 / moonriders / MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O) / LAUSBUB / Rol3ert /
SP YT session：高野寛、高桑圭(Curly Giraffe)、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一、 スティーブ・ジャンセン
※出演者は都合により変更になる場合がございます。
▼チケット
全席指定：13,200円(税込)
※4歳以上からチケットが必要(4歳未満は膝上で無料）
・e+(イープラス) https://eplus.jp/wh26/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/world-happiness/
・ローソンチケット https://l-tike.com/world-happiness/
・CNプレイガイド http://cncn.jp/ 0570-08-9999
主催：WORLD HAPPINESS 実⾏委員会／BS朝⽇／J-WAVE
企画制作：ホットスタッフ・プロモーション／オン・ザ・ライン／BS朝⽇／ヒンツ・ミュージック
（問）ホットスタッフ・プロモーション http://www.red-hot.ne.jp
■セブンス・ベガ Studio Session Movie Project “7thStudio #2”公開スケジュール
5月07日(木)19:00〜 M1：「卵と牛乳とレコード」
5月17日(日)19:00〜 M2：「Cryter」
5月27日(水)19:00〜 M3：???
【Video Credit】
Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki
Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)
Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami
Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)
Lighting Assistant : Wataru Ehara
Production : SARAVA
■セブンス・ベガ ＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞
7月7日(火) 東京・Shibuya MilkyWay
open19:00 / start19:30
出演者：セブンス・ベガ / PompadollS
▼チケット
・前売：スタンディング 4,000(税込)+ドリンク代
・当日：スタンディング 4,500(税込)+ドリンク代
一般発売：5月23日(土)10:00〜
（問）HOT STUFF 050-5211-6077
■セブンス・ベガ＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞
7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La
open18:30 / start19:00
7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET
open17:00 / start17:30
8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
￥4,400(税込)+D代 ※スタンディング
※全公演SOLD OUT
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