ワーハピこと＜WORLD HAPPINESS＞が、東京の夏に9年ぶり復活。6⽉28⽇に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催される。＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞の追加出演者としてセブンス・ベガとLAUSBUBが発表となった。

＜WORLD HAPPINESS＞は2008年、Yellow Magic Orchestra (YMO)のメンバー⾼橋幸宏を発起人として、東京・夢の島公園陸上競技場で誕⽣したイベントだ。そして、⾼橋幸宏の逝去から3年という節⽬に、東京にて9年ぶりに＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞が開催される。

セブンス・ベガとLAUSBUBは、追悼を超え、未来へと⾳楽と幸福を受け継ぐための革新的な場となる今年の＜WORLD HAPPINESS＞に初出演するかたちだ。

■＜WORLD HAPPINESS 2026 -I’m HOME-＞

6⽉28⽇(⽇) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

open11:30 / start12:30 / 終演予定20:30

▼出演者(50音順）

Open Reel Ensemble / Cornelius / 清⽔ミチコ / Ginger Root(Solo Set) / スチャダラパー / セブンス・ベガ / 電気グルーヴ / TOWA TEI (DJ) / 東京スカパラダイスオーケストラ / 細野晴臣 / moonriders / MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O) / LAUSBUB / Rol3ert /

SP YT session：高野寛、高桑圭(Curly Giraffe)、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一、 スティーブ・ジャンセン

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

▼チケット

全席指定：13,200円(税込)

※4歳以上からチケットが必要(4歳未満は膝上で無料）

・e+(イープラス) https://eplus.jp/wh26/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/world-happiness/

・ローソンチケット https://l-tike.com/world-happiness/

・CNプレイガイド http://cncn.jp/ 0570-08-9999

主催：WORLD HAPPINESS 実⾏委員会／BS朝⽇／J-WAVE

企画制作：ホットスタッフ・プロモーション／オン・ザ・ライン／BS朝⽇／ヒンツ・ミュージック

（問）ホットスタッフ・プロモーション http://www.red-hot.ne.jp

■セブンス・ベガ Studio Session Movie Project “7thStudio #2”公開スケジュール

5月07日(木)19:00〜 M1：「卵と牛乳とレコード」

5月17日(日)19:00〜 M2：「Cryter」

5月27日(水)19:00〜 M3：???

【Video Credit】

Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki

Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)

Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami

Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)

Lighting Assistant : Wataru Ehara

Production : SARAVA

■セブンス・ベガ ＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞

7月7日(火) 東京・Shibuya MilkyWay

open19:00 / start19:30

出演者：セブンス・ベガ / PompadollS

▼チケット

・前売：スタンディング 4,000(税込)+ドリンク代

・当日：スタンディング 4,500(税込)+ドリンク代

一般発売：5月23日(土)10:00〜

（問）HOT STUFF 050-5211-6077

■セブンス・ベガ＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞

7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La

open18:30 / start19:00

7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET

open17:00 / start17:30

8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

▼チケット

￥4,400(税込)+D代 ※スタンディング

※全公演SOLD OUT