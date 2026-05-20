◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月19日 サンディエゴ）

元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が19日（日本時間20日）、パドレス本拠、ペトコ・パークで行われたパドレス−ドジャース戦で始球式を務めた。

石川さんは捕手を務めたパドレス・松井裕樹に対し、左腕からノーバウンドで投げ込み、球場を沸かせ笑みを見せた。

「木下グループ」（本社・東京都新宿区）のスポーツアンバサダーを務めており、同社がパドレスとスポンサーシップ契約を結んでいる縁で始球式が実現。始球式に向けて「公園で何度か練習してきました」という。

神宮、エスコンフィールドでの始球式に続いて、自身3度目の始球式だそうで「緊張はもちろんしてますけど、試合が見られる楽しみもすごく大きいので、今日はせっかくの機会なので、楽しんで投げたいです」と意気込んでいた。

メジャーの球場は「初めて」だそうで「やっぱり広いですね。雰囲気もこれがメジャーなんだって。よくテレビで見ますけど実際、雰囲気も感じることができてうれしいですし、打撃練習もこんなに近くで選手のを見れて感動してます」と目を輝かせていた。