マクドナルドの「プレミアムローストアイスコーヒー」。てりやきマックバーガーやチーズバーガーなど、さまざまなバーガーと一緒に注文する人も多いと思いますが、実は“相性の基準”となったバーガーがあるのをご存じでしょうか。

そのバーガーとは、看板商品の「ビッグマック」。日本マクドナルドが5月12日より放映している新TVCMにあわせ、「プレミアムローストアイスコーヒー」にまつわる豆知識が公開されました。

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マクドナルドによると、「プレミアムローストアイスコーヒー」は2024年のリニューアル時、アイスコーヒー単体のおいしさだけでなく、「ビッグマックと一緒に飲んだときにお互いの味を邪魔せず際立たせているかどうか」という視点でも試飲評価を実施。プロジェクトメンバーによる議論を経て現在の味わいに決定したといいます。

また、ホットの「プレミアムローストコーヒー」と、アイスの「プレミアムローストアイスコーヒー」では、もっとも飲まれている時間帯にも違いがあるとのこと。ホットは朝帯、アイスは昼帯の利用がもっとも多い傾向にあるそうです。

同社は、昼帯にアイスコーヒーが人気となっている背景について、単体でのおいしさはもちろん、「食事との相性」を意識した開発も関係している可能性があると説明。実際、ビッグマックは平日昼限定の「ひるまック」対象商品となっており、セットドリンクとしてアイスコーヒーも選べるようになっています。

「プレミアムローストアイスコーヒー」は、アイスコーヒー用に厳選した数種類の豆を使用。それぞれの豆の特徴を引き出すよう焙煎し、じっくり蒸らしてドリップした後、急冷することで“キレのある後味”を実現しているといいます。深いコクがありながらも、ゴクゴク飲みやすい味わいが特徴とのことです。

現在放映中の新CM「アイスのコーヒーのみにいこ！」篇には、マクドナルドのコーヒーアンバサダーを務める岡田准一さんが出演しています。

CMでは、猛暑の中、後輩とともに外回りをしていた岡田さんが、「TOKIO」の替え歌「♪のみにいこー」というフレーズに合わせてキレのあるダンスを披露。マクドナルドへ向かい、“横スライドステップ”で入店し、「プレミアムローストアイスコーヒー」を楽しむ内容となっています。

撮影後のインタビューでは、ダンスシーンについて「久しぶりにあの“横スライドステップ”を出しちゃったんで、ちょっと（足が）引っかからないかなって心配だったんですけど、まだいけました。まだ横スライドのステップ踏めました（笑）」とコメント。

また、近年の暑すぎる夏については「耐え切っただけみたいな感じ」と語りつつ、「実は夏のホットコーヒーも好き」と意外なエピソードを披露。アイスコーヒーのCMでありながら、夏でもホットを選ぶことがあるという“コーヒー好き”らしい一面ものぞかせていました。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051903.html