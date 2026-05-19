【OSHI WORKS 真崎 杏子】 11月 発売予定 価格：8,800円

コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS 真崎 杏子」を11月に発売する。価格は8,800円。

本製品は、アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場する「真崎 杏子」を、世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスしたフィギュアシリーズ「OSHI WORKS」から商品化したもの。

童実野高等学校の休み時間――。遊戯と城之内のデュエルを見守る、そんな日常の一コマをイメージして再現している。

フィギュアの固定にはマグネットを採用し、コレクションケースに合わせて位置調整もできるほか、1枚の台座に同シリーズのフィギュアを並べて飾れるなど、集める楽しさがさらに広がる。

「OSHI WORKS 真崎 杏子」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。