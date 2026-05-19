5月19日発表

　ベルファインは公式Xにて、「タイムボカンシリーズ おだてブタ プラスチックモデルキット」、「サンダーバード サンダーバード5号 記念モデル」など、複数の商品の出荷を報告した。各商品は以下の通り。詳細はベルファインのXにて確認して欲しい。

「サンダーバード サンダーバード5号 記念モデル」価格は17,600円

「タイムボカンシリーズ おだてブタ プラスチックモデルキット」、価格は5,500円

「イーグルトランスポーター（貨物ポッド装備形態）塗装済み完成品 ダイキャストモデル」、価格は35,200円

「”B” 1/8 完成品フィギュア」、価格は27,500円

「アトリ ティザービジュアルVer.」、価格は28,600円

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