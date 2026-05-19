ベルファイン、「タイムボカン」の「おだてブタ」や、「サンダーバード5号」など5商品の出荷を発表
ベルファインは公式Xにて、「タイムボカンシリーズ おだてブタ プラスチックモデルキット」、「サンダーバード サンダーバード5号 記念モデル」など、複数の商品の出荷を報告した。各商品は以下の通り。詳細はベルファインのXにて確認して欲しい。
「サンダーバード サンダーバード5号 記念モデル」価格は17,600円
「タイムボカンシリーズ おだてブタ プラスチックモデルキット」、価格は5,500円
「イーグルトランスポーター（貨物ポッド装備形態）塗装済み完成品 ダイキャストモデル」、価格は35,200円
「”B” 1/8 完成品フィギュア」、価格は27,500円
「アトリ ティザービジュアルVer.」、価格は28,600円
【#BellFine 出荷情報🚚】- BellFine（ベルファイン） (@bell_fine) May 19, 2026
大変お待たせいたしました！
1977年の大人気TVアニメ『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』に登場するメカ「#おだてブタ」出荷開始です！
期間内に公式ECにてご予約の方には、予約特典「アクリルスタンド」も付属します。… pic.twitter.com/MEV6zSJ0kn
(C)Anderson Entertainment Limited, 2026.Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group 1964, 1999 and 2026. Licensed by ITV Studios Limited. All Rights Reserved.
(C)タツノコプロ
(C) Anderson Entertainment Limited 2026 Space: 1999 TM and (C) ITC Entertainment Group 1975 and 2026. Licensed by ITV Studios Limited. All Rights Reserved.
BRZRKR (TM) & (C) 2026 74850. Inc. BOOM! Studios (TM) & (C) Boom Entertainment. Inc.
(C) ATRI ANIME PROJECT