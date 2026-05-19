ユートレジャーは、「MOOMIN（ムーミン）」とコラボレーションしたK18イエローゴールド製「リトルミイ ミニチュアフィギュア」の予約受付を、5月19日から7月1日までユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて実施する。100点の数量限定で価格は49,500円。

本製品は、「リトルミイ」がちょこんと座った愛らしい姿を細部まで表現したK18イエローゴールド製のミニチュアフィギュア。約1cmにも満たない小さなサイズながら熟練したジュエリー職人の技術により、表情はもちろんタマネギ型のおだんご頭からワンピースのボタンに至るまで丁寧に再現されている。

また、本製品はコレクターズアイテムとして飾って楽しめる特別仕様の木製ケースに収めて届けられる。さらに、その木製ケースを、花々に囲まれたリトルミイをあしらった外箱にセット。世界観を感じられるつくりとなっている。

「リトルミイ ミニチュアフィギュア」

予約期間：5月19日（火）～7月1日（水）

価格：49,500円

素材：K18イエローゴールド ※限定100点

取扱店：ユートレジャーオンラインショップ

ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋

サンプルを展示

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行なわれる。ただし、展示スケジュールは変更となる場合があるため、来店前に店舗へ問い合わせていただきたい。

□ユートレジャー直営店のページ

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