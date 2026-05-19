● カブス 3−9 ブリュワーズ ○

＜現地時間5月18日 リグリー・フィールド＞

シカゴ・カブスが同地区2位ミルウォーキー・ブリュワーズに大敗。先発登板した今永昇太投手（32）は5回途中8失点で今季4敗目。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、3試合ぶりのマルチ安打を記録した。

首位攻防シリーズの初戦に先発登板した今永は初回をわずか8球で三者凡退に封じるも、2回表の先頭打者イエリッチに右翼スタンド上段への3号先制ソロを被弾。4回表には打者一巡の攻撃を許し、6番バウアーズの中前適時打など3本の適時打で一挙4点を失った。

5回表もブリュワーズ打線の勢いを止めることができず、一死二、三塁から6番バウアーズに7号3ランを浴びて今季最短の4回1/3でノックアウト。55球を投げて9被安打、3四球、2奪三振という内容で今季ワーストの8失点を喫し、防御率は試合前時点の「2.32」から「3.38」に悪化した。

鈴木は2番手左腕ドローハンから6回裏に左前安打、8回裏にも右前安打を放ったが、どちらも得点には繋がらず。4打数2安打の内容で今季打率.266、OPS.828としている。