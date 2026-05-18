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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【警告】お金の価値がゼロになる？世界経済崩壊に備えて持つべき資産について解説します！」と題した動画で、著名投資家レイ・ダリオ氏の「帝国興亡サイクル理論」を引き合いに出し、世界的な有事のリスクと、個人が取るべき資産防衛策について強い危機感を持って語っている。



宮脇氏は、現在の中東情勢などを踏まえ、我々が生きている時代は「実際の戦闘段階への移行期」であるステップ9に突入しているというレイ・ダリオ氏の分析を紹介。複数の国々が「典形的な世界大戦の構図にまで及ぶんじゃないか」と述べ、ロシアや中国などの陣営の固定化、そして米国の軍事的衰退といった地政学的リスクを解説した。また、戦いは武器を使ったものだけでなく、貿易やサイバー空間など多面的なものに移行していくとも予測している。



さらに、万が一の事態が起きた際の最悪のシナリオとして、物流ストップによる「食糧の危機」やインフラ崩壊の可能性を指摘。ギャングに支配されて人道危機に陥っている「カリブ海のハイチで起こっている事態」を例に挙げつつ、カロリーベースでの食料自給率が低い日本にとって、これは決して対岸の火事ではないと警鐘を鳴らした。加えて、国が莫大な戦費を調達するために「国民の資産から密かに奪う」金融抑圧の仕組みを解説。意図的なインフレによる法定通貨の価値の下落や、最悪の場合は預金封鎖や資本統制の恐れがあるとも断じた。



これらの危機に対する防衛策として、宮脇氏は「無価値化しないような現物資産を保有して資産を守る」ことの重要性を強調。具体的には、資金の10%程度を究極の通貨であるゴールドなどに変えておくことや、有事に強い電力やガスといったコモディティ関連への投資、さらには中立国であるスイスやシンガポールといった「第三極への分散」を推奨した。最後に宮脇氏は「自分の資産は守れるような準備をしておくことが、精神的な不安解消にも繋がる」と動画を締めくくった。