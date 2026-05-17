タレントのマツコ・デラックスが、１５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。今一番欲しい車を明かした。

「トラックの頭の部分だけが走っているのを見るとうれしくなる」という話題に「分かるわこれ！これはうれしい」と共感したマツコ。「もし（トラックの頭を）見たい方がいらっしゃったら、お台場のあたりのコンテナの集積地がいっぱいあるんですよ。そこにコンテナが来る情報はサイトで調べられますから。コンテナから荷下ろしをする日はあれ（頭部分だけのトラック）が大量に（いる）」と紹介した。

続けて「私、昔フジテレビ行ってた時楽しみだったのよ。もうあれが何百台待ってるの、後ろにくっつけるのを。今フジテレビ行ってないじゃない。たまに見に行っちゃう。夜中とかコンテナからさ、荷下ろししてるのをぼーっと見るの。何度も職質されたわよ、怪しいから。ずーっとあのお台場のところで夜中見てるの」と話した。

共演者の有吉弘行は「あれ早いんだってね、頭だけだと」と言うと、マツコは「あいつすごいよ！」と興奮気味で共感し「欲しい…」とつぶやいた。

マツコのつぶやきに有吉は「いらないだろ！」とツッコむも、マツコは「自家用車にしたい…かわいい…」と愛情が止まらなかった。