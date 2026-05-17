圧倒的美ジュアルで話題♡【インフルエンサー・しげ】“人生初めての挫折”を経て気づいたこととは…？

今をときめく憧れのあの人にも、挫折や下積み時代があったはず……。そこで今回は、圧倒的な美ジュアルと天真爛漫なキャラクターを兼ね備えたインフルエンサー・しげさんの、今に至るまでのサクセスストーリーに迫ります。飾らないしげさんの言葉に、背中を押してもらえるはず♡

わたしと僕の物語 今話題のあの人の人生のおハナシ。 アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリーをたっぷり語ってもらいました。夢追い人のみんなにとって、きっとヒントになるはず♡

インフルエンサー・しげ 初めての挫折から選んだ私の現在地 圧倒的美ジュアルとは裏腹に、天真爛漫なキャラクターが魅力のインフルエンサー、しげさん。順風満帆に見えるなかでも「初めての挫折」があったそう。そんな彼女の人生に迫ります。

どん底だった高校卒業後の1年間 「高校までは、いわゆる順風満帆。大きな失敗もなく、『なんとかなるでしょ』でやってこれたタイプ。でもそのままの感覚で挑んだ大学受験は、見事に全落ちして、浪人が決まりました。 人生で初めての挫折で、なんとかならなかった現実に本気であせって。3日間くらい部屋に引きこもっていました。でもあるとき、『私、ちゃんとがんばってなかったな』って気づいたんです。だったら、やるしかないなって。 今思えばかなり極端だけど、スマホを実家に置いて、福岡の祖父母の家で、1年間勉強することを決めました。友だちもいないしスマホもない。かなりしんどかったけど、必死に向きあって、なんとか志望校に合格できました。 あの1年は、間違いなく人生で1番苦しかった。でも同時に、『ちゃんとがんばれば、ちゃんと変われる』って初めて自分に証明できた時間。だから今は、どんなにしんどいことがあっても、『あのとき乗り越えられたから大丈夫』って、思えるんです」

「人を笑顔にしたい」がすべての原点 「小さい頃から、人をどうにかして笑わせたいって思う性格だったんです。従兄弟を笑わせようとしておでこを骨折したこともあったりして（笑）。 それくらい、人を楽しませたいって常に思っていたので、子どもの頃の将来の夢は『お笑い芸人』でした。『人を元気にさせたい』『笑わせたい』っていうのは、今の目標でもあって、SNSをやるうえでの軸にしている部分。 『就活するよりもSNSでチャレンジしてみたい！』と思ってTikTokを始めてみたら、『堀北真希さんに似てる』とか『可愛い』とかビジュアル面で褒めてくれるコメントが増えて、始めてから約2年でフォロワーが29万人まで伸びたんです。 でも、自分ではその言葉に違和感があって。それよりも、もっとどんくさいところとか、ありのままの自分を見てほしいし、自分の生活を見て笑顔になってもらえる動画を作っていきたいと思っています」 YouTubeに初投稿した動画 韓国の国営ニュースになった号泣Vlog PROFILE しげ しげ●2001年6月7日生まれ、福岡県出身。YouTube、TikTokを中心に活躍する次世代インフルエンサー。元女優の堀北真希さんに似ていると話題となり、若い世代から絶大な人気を誇る、Z世代注目の美少女。 撮影／山村祐太郎 構成・文／小田和希子、柿沼奈々子、草野咲来