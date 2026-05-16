深夜0時に1人で彷徨う放置子「助けて」→保護した先で発覚した衝撃の事実【作者に聞く】
【漫画】本編「娘の友だちは放置子？」をイッキ読み
X(旧Twitter)やInstagramで漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。自身の体験談や読者から提供されたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育て記録、PTAなどを舞台にした事件を描いている。その内容は、誰にでも起こり得る日常と隣り合わせの体験が多く、読みながらぞっとしたり、驚きや怒りを覚えたりと、心に響く作品がそろっている。
今回紹介するのは、エェコさんのママ友が実際に遭遇した「放置子」の体験がベースとなったコミックエッセイ『娘の友だちは放置子?』だ。
■深夜の脱走事件で発覚した異常な家庭環境
物語は、放置子のキミちゃんと、友人のチヨちゃん家族を中心に展開する。ある日、深夜に自宅を逃げ出したキミちゃんを発見し、保護して連れ帰ったチヨちゃんママ。チヨちゃんの家の温かい様子に驚くキミちゃんだったが、その裏でチヨちゃんの両親は深い悩みを抱えることになる。
学校からの連絡にも一切出ず、連絡がつかないキミちゃんの両親。教頭先生が直接訪問して、ようやく娘の脱走に気が付いたという無関心ぶりには、周囲も言葉を失った。エェコさんによると、「周りのみんなも『気が付かないとか…そんなことあるの!?』と信じられない様子だった」という。
■深まる疑惑と、帰れない少女の運命
キミちゃんの話を聞くうちに、チヨちゃんママは「キミちゃんのママがパパにDVされているのではないか」、ひいては「キミちゃん自身も虐待を受けているかもしれない」という深刻な疑惑を抱くようになる。よその家庭の深い部分に踏み込むことへの葛藤はあったが、エェコさんは「そのときはとにかくキミちゃんのために必死で、そこまで気が回らなかったようです」と当時のチヨちゃんママの心情を代弁する。
学校の先生とも合流し、いよいよキミちゃんを家に帰そうとするものの、事態は一筋縄ではいかない。さらに、母親を心配するキミちゃんの口からいっそう不穏な事実が語られ、「そんなところに帰すなんて、余計できないよ…！」とチヨちゃんママは思い悩む。複雑に絡み合う問題の行方から、目が離せない。
取材協力：エェコ(@nakiri_aik)
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけるとお近くの児童相談所につながります。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。