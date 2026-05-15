ナノ・ユニバースの機能素材コーデ♡夏を快適に彩る最新スタイル特集

ナノ・ユニバースがWEBコンテンツ「これさえあれば。VOL.3」を2026年5月15日（金）に公開♡今回のテーマは、暑い季節を快適に過ごすための“機能素材”。接触冷感やUVカット、撥水など夏に嬉しい機能を備えながら、都会的で洗練されたスタイリングを提案しています。おしゃれも快適さも妥協したくない大人女性必見の内容です♪

夏を快適にする機能素材に注目

今回の「これさえあれば。VOL.3」では、撥水・透湿・UVカット・接触冷感など、夏に嬉しい機能を備えた素材を主役にしたスタイルを展開。

LOOK1

LOOK1では、接触冷感×UVカット機能付きのロゴTシャツにチェックパンツを合わせ、差し色を効かせた抜け感コーデを提案。

さらりとした着心地で、暑い日でも軽やかに過ごせるのが魅力です。

LOOK2

またLOOK2では、遮熱や接触冷感機能を備えたニットを主役に、大人のカジュアルスタイルを表現。

きれいめな雰囲気を残しつつ、ストレスフリーな着こなしが叶います♡

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撥水ワンピで叶える大人の夏服

LOOK3

LOOK3では、撥水素材「MINOTECH®」を使用したワンピースが登場。水を弾きながら蒸れにくい快適な機能性と、女性らしいシルエットを両立した一着です。

ウエスト部分は調整可能で、シーンや気分に合わせてシルエットを変えられるのもポイント。

リラクシーな着心地ながら、きれいめに着こなせる絶妙なバランス感が、夏のお出かけコーデを格上げしてくれます♪

毎日に寄り添う軽やかスタイル

本企画では、機能性だけでなくミニマルなデザインや自然体で着られるシルエットにも注目。

都市生活からアクティブシーンまで馴染むスタイリングで、“快適さを我慢しない夏ファッション”という新しい価値観を提案しています。

【取扱店舗】

ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）/ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト

暑い季節もおしゃれをもっと自由に♡

機能性とファッション性を両立したナノ・ユニバースの最新コンテンツは、夏のおしゃれを快適に楽しみたい人にぴったり♡接触冷感や撥水などの高機能素材を取り入れながら、デイリーに使いやすいデザインで着回し力も抜群です。今年の夏は、心地よさもおしゃれも叶えるスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪