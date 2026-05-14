ITZYイェジ＆リア、日本に来る時のキャップ×デニムコーデが韓国っぽ！

ITZYのイェジ（Yeji）とリア（Lia）が5月、ワールドツアーのため金浦国際空港を通じて日本へ出国。その空港ファッションが「韓国っぽくて可愛い」と注目を集めています。

この日の2人は、キャップとデニムを取り入れたラフなスタイルを披露。シンプルなのに洗練感のある、“頑張りすぎていないおしゃれ”な韓国ムード漂う着こなしで視線を集めました。

イェジは“ネイビーキャップ×ゆるデニム”で抜け感たっぷり

特に注目を集めたのが、イェジのネイビーキャップコーデ。淡いイエローパーカに、ゆったりシルエットのデニムを合わせたリラックス感あるスタイルで登場しました。

スポーティーなキャップを取り入れながらも、淡いカラーで全体をまとめることで柔らかな雰囲気に仕上がっており、“頑張りすぎていないのにおしゃれ”な韓国らしい空気感が漂っていました。

キャップは、洗練されたデザインながら比較的手に取りやすい価格帯でも人気を集めるソウルを代表する韓国ブランドLOW CLASSIC（ロウ クラシック）。

リアは「POLO SPORT」キャップでスポーティーに

一方のリアは、POLO SPORT（ポロ スポーツ）のキャップを取り入れたスポーティーな空港ファッションを披露。

シンプルなスタイリングながら、ブランドロゴ入りキャップがコーデのポイントになっており、ナチュラルなのに洗練感のある着こなしを見せました。

クラシックスポーツブランドをラフに取り入れるスタイルは、最近の韓国ファッションでも人気。デニムと合わせることで、カジュアルなのにこなれ感ある雰囲気を演出しています。

Photo:Aflo