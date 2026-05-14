モスバーガー＆カフェに白桃スイーツ登場♡夏限定ドリンク＆新作フード

モスバーガー＆カフェに、初夏から夏にぴったりな白桃メニューが登場♡2026年5月20日（水）より、「デザートシェイク ピーチティー」や「ごろっとピーチのアイスティー」をはじめ、スイーツや新定番サラダが販売されます。果肉感たっぷりの白桃ソースや、紅茶の香りを楽しめる贅沢なドリンクは、カフェタイムを特別なひとときに演出。見た目も華やかな期間限定メニューに注目です♪

白桃香る限定ドリンクが登場♡

今回の注目は、白桃の甘みと紅茶の香りを掛け合わせた限定ドリンクメニューです。

「デザートシェイク ピーチティー」（Sサイズのみ 480円）は、スリランカ産「キャンディ茶葉」を使用した特製ティーシロップと、バニラシェイクを合わせたプレミアムなデザートシェイク。

ホイップクリームや果肉入り白桃ソース、白桃シロップが重なり、まるでパフェのような華やかな一杯に仕上がっています。

白桃シロップには、白桃ピューレに加えて瀬戸内産レモン果汁とレモンミンチを使用。甘さの中に爽やかなキレを感じられるのも魅力です。

※ドリンクセット対象外です。

「ごろっとピーチのアイスティー」（Mサイズのみ 430円）は、果肉入り白桃ソースを合わせたフルーティーなアイスティー。

店舗で手切りしたくし切りレモン付きで、ストローやロングスプーンでレモンをつぶしながら味わうことで、爽やかな酸味が広がります♡

※ドリンクセット対象外です。

ココスのかき氷2026♡純氷ふわふわ食感の贅沢スイーツが今年も登場

スイーツ＆サラダも充実ラインアップ

カフェタイムをさらに楽しめる新作スイーツも見逃せません♪

「シュガーボール」（3個入り 290円）は、表面はさっくり、中はもっちり食感のドーナツにパウダーシュガーをまぶしたホットスナック。

揚げたてはふんわり、冷めるとむっちりと食感が変化するのも楽しいポイントです。

※＋260円でドリンクセットにすることができます。

「なめらかバスクチーズケーキ」（490円）は、生クリームとオーストラリア産クリームチーズを使用した濃厚な味わいが魅力。濃縮レモン果汁によるほどよい酸味が加わり、最後まで飽きずに楽しめます。

※数量限定・イートイン限定

※＋260円でドリンクセットにすることができます。

さらに、新定番メニューとして「トマトマリネで食べるサラダ」（330円）も登場。トマト酢ジュレを合わせたトマトマリネをドレッシング代わりに使用し、彩り豊かな野菜を華やかに仕上げています。

毎日店舗で仕込むこだわりの一品で、見た目も爽やかなサラダです。

夏のカフェ時間をもっと特別に♡

モスバーガー＆カフェならではの、こだわりが詰まった白桃メニューと新作スイーツ♡

果肉感たっぷりのドリンクから、濃厚チーズケーキ、もっちり食感のシュガーボールまで、気分に合わせて楽しめるラインアップが揃っています。

暑い季節にぴったりな爽やかな味わいで、いつものカフェタイムをちょっぴり贅沢に彩ってみてはいかがでしょうか♪