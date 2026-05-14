BAMBI WATERのシームレスブラトップ新作♡持続冷感で夏を快適に

“Quality Wear”ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」から、大人気ブラトップがさらに進化した「BRA IN CAMISOLE COOL（ブラ イン キャミソール クール）」が2026年5月14日（木）に発売されます。昨年即完売した人気モデルに、新技術の“持続冷感機能”を搭載。暑い日でもひんやり快適な着心地と、美しいボディラインを同時に叶える、夏に欠かせない一枚として注目を集めています♡

持続冷感で夏の不快感を軽減

今回のリニューアルで最大のポイントとなるのが、新たに搭載された「持続冷感機能」です。

従来の接触冷感とは異なり、水分や汗に反応して生地温度を下げる特殊加工を採用。着た瞬間だけでなく、外出中もひんやり感が長時間続く仕様になっています。

吸湿・速乾性にも優れているため、汗ばむ季節でもベタつきにくく、さらりとした肌触りをキープ。

近年の猛暑によって“涼しく快適なインナー”への需要が高まる中、BAMBI WATERは「暑い夏でも心地よく過ごせるブラトップ」を追求。

機能性と快適性を兼ね備えた、まさに今の時代にぴったりなアイテムへとアップデートされています♪

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補正力も叶える実力派ブラトップ

「BRA IN CAMISOLE COOL」は、ラクな着心地だけでなく、美しいシルエット作りにもこだわっています。

実用新案を取得した独自技術“バストメイクパネル”を内蔵し、脇肉をしっかり抑えながらバストを中央へ寄せてホールド。

シームレスブラトップ特有の「支える力が物足りない」という悩みを解消し、1枚で自然な美胸ラインを演出してくれます。

さらに、縫い目のないシームレス仕様を採用しているため、薄手のトップスにも響きにくいのが魅力。熱圧着加工によってチクチク感や摩擦も軽減され、長時間着用してもストレスフリーな着心地を実現しています。

デコルテを美しく見せる直線的なフロントデザインは、かがんだ時の谷間見えを防止。おしゃれと安心感を両立したデザインも嬉しいポイントです♡

カラー・サイズ展開もチェック

BAMBI WATER BRA IN CAMISOLE COOL



価格：3,490円（税込）

「BRA IN CAMISOLE COOL」は、どんなコーデにも合わせやすいカラー展開で登場します。

新色として追加された「グレージュ」は、肌なじみが良く、透け感が気になる薄着シーズンにも使いやすいカラー。ナチュラルで上品な印象を演出してくれます。

素材はナイロン87％、ポリウレタン13％。伸縮性にも優れており、快適なフィット感を叶えます。

カラー：ブラック／グレージュ

サイズ：S／M／L／LL

まとめ

暑さ対策も、美しいシルエット作りも妥協したくない夏にぴったりな「BAMBI WATER」の新作シームレスブラトップ♡

持続冷感機能によるひんやり感と、補正力を兼ね備えたデザインで、毎日のインナー選びをもっと快適にしてくれます。

おうち時間から外出シーンまで幅広く活躍する一枚で、今年の夏をストレスフリーに楽しんでみてはいかがでしょうか♪