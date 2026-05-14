え、めっちゃ可愛くない！？【ダイソー】見つけたらラッキー♡「シル活グッズ」

シール集めが加熱するなか、シル活がはかどるようなアイテムが【ダイソー】から登場。シール帳を賑やかにしてくれそうな種類豊富のシールに加え、シールの収納にぴったりなケースも販売しています。今回はそんな趣味の時間をより楽しく彩る、シル活向けの可愛いアイテムをご紹介。

煌びやかなゴールドが映えるシール

魔法少女・コスメ・フラワーなどのテーマ別で展開している「デコレーションシール」。クリアな見た目に、水彩のような色合いが映える可愛らしいビジュアルです。煌びやかなゴールドがアクセントになった華やかさもポイント。シール帳のみならず、スマホケースなどに貼るのも良さそうです。インスタグラマー@nanaironotobira2さんによると「8種類」と種類豊富にあるようなので、ぜひお気に入りを探してみて。

収納にぴったりなファイルケースも必見！

集めたシールの収納に使える「ギンガムチェック6リングファイルケース」。柄とチャック部分を同系色に合わせた、統一感のあるデザインがキュート。チャックで閉めておけば、ホコリが付着しにくくなり、シールを綺麗に保管できるかも。外出先でもシールをまとめて持ち歩けて、気軽にシール交換も楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino