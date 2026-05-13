ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今すぐ孫の顔を見せなさいよ！」息子の昼寝中も容赦なし…義父母と… 「今すぐ孫の顔を見せなさいよ！」息子の昼寝中も容赦なし…義父母と1日3回ビデオ通話は絶対!? 「今すぐ孫の顔を見せなさいよ！」息子の昼寝中も容赦なし…義父母と1日3回ビデオ通話は絶対!? 2026年5月13日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 1日3回のビデオ通話…正直、かなりしんどいですよね。紗奈さんが用事の最中でも、義父母からの着信は容赦なし。「年寄りの楽しみを奪うな」なんて言葉まで飛び出して、断るに断れない状況になっています。ビデオ通話ひとつでここまで追い詰められてしまうなんて、この先どうなっていくのか気になりますよね…。>>【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母 女子3人でお揃いにしよ！バズコスメで盛り上がる中私だけ止まった理由【お宅のお子さんが万引きしました Vol.19】 「細かいこと気にしないでもらえます？」何度も孫を預けていく嫁…冷たい人かと思いきや【うちの嫁が理解できない 第2話】