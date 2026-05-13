すき家″朝食全品30円引き″！公式アプリ限定のお得キャンペーン実施中《5月31日まで》

牛丼チェーンの「すき家」では、2026年5月11日から31日まで、「5月得すきクーポン」を公式アプリで配信中です。

朝からお得は嬉しい...

対象期間中は、朝食の全メイン商品が30円引きになります。

＜朝食メニューの一例＞牛まぜのっけ朝食（430円→400円）。牛たまかけ朝食（430円→400円）。自社製ベーコンエッグ定食（470円→440円）。ソーセージエッグ朝食（470円→440円）。

すき家公式アプリ上で対象商品を選択して決済すれば自動的にクーポンが適用されるほか、店頭での会計時にすき家公式アプリからクーポンを提示、もしくは店頭での会計時にすき家公式X（＠sukiya_jp）からクーポンを提示してください。

クーポン利用可能期間は5月11日9時から31日10時59分（商品提供時間は4時から11時）。

1回の会計で3個まで利用でき、期間中は何度でも利用できます。モバイルオーダーとデリバリーは対象外です。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭でお会計の場合のみ可能です。

すき家公式アプリで会計する場合、併用はできません。

東京バーゲンマニア編集部