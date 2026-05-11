K-パレットの限定アイライナー♡洒落感漂うフィルムロゼブラウン登場

抜け感のある目もとメイクを楽しみたい人にぴったりな限定カラーが、K-パレットから登場♡2026年6月2日、人気シリーズ「K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa」より、数量限定色「EL11 フィルムロゼブラウン」が発売されます。ほんのりピンクを感じるセピアブラウンは、どこかレトロで今っぽい絶妙カラー。やさしい血色感と洒落感を同時に叶えてくれる、この夏注目のアイライナーです♪

フィルムロゼブラウンの魅力

今回の限定色「EL11 フィルムロゼブラウン」は、セピアな陰影にほんのりピンクみをプラスしたニュアンスカラー。フィルム写真のようなやわらかな空気感をまといながら、自然に目もとを引き締めてくれます。

ブラックほど強すぎず、ブラウンよりも洒落感がある絶妙カラーなので、デイリー使いにもぴったり。

アイシャドウとのなじみも良く、ナチュラルメイクからトレンド感のあるメイクまで幅広く活躍します♡

価格は1,430円（税込）。全国のドラッグストア・バラエティショップを中心に販売され、2026年5月19日より一部企業で先行発売も実施されます。さらにK-パレット公式オンラインショップでは、2026年5月15日（金）10時より販売開始予定です。

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描きやすさと耐久力を両立

「K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa」は、描きやすさと落ちにくさを兼ね備えた人気シリーズ。

表情にフィットする柔軟性と耐久性を両立した「ハイブリッドTATTOO FILM」処方を採用し、涙・汗・こすれに強いウォータープルーフ＆スマッジプルーフ仕様になっています。

筆先は0.1mmの極細タイプ。コシのあるブレンド筆で、まつ毛の隙間や目尻ラインも安定して描きやすいのが魅力です。速乾タイプなので、忙しい朝のメイクにも頼れる存在。

さらに、ヒアルロン酸Naやサトザクラ花エキス、カミツレ花エキスなど11種の保湿成分を配合※。アイメイクをしながら、目もととまつ毛をやさしくケアしてくれます。

※ヒアルロン酸Na、サトザクラ花エキス、カミツレ花エキス、センチフォリアバラ花エキス、チャ葉エキス、センブリエキス、オリゴペプチド-41、オリゴペプチド-20、ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス

夏メイクに抜け感をプラス♡

定番6色のベーシック＆ニュアンスカラーに加え、今回の限定色「フィルムロゼブラウン」が仲間入りすることで、さらにメイクの幅が広がりそう。

マットな質感の容器は持ちやすく、カラフルなデザインも気分を高めてくれます♪

トレンド感のあるやわらかな目もとを演出したいなら、この限定カラーは見逃せません♡数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。