知らない駅で下車…ほんの少し日常から離脱した女子高生の冒険に「めっちゃエモい」「こんな日があってもいい」の声【作者に聞く】

知らない駅で下車…ほんの少し日常から離脱した女子高生の冒険に「めっちゃエモい」「こんな日があってもいい」の声【作者に聞く】