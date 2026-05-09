知らない駅で下車…ほんの少し日常から離脱した女子高生の冒険に「めっちゃエモい」「こんな日があってもいい」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
それはちょっとした出来心からだった。目立たず教室のすみっこにいるようなまじめな女子高生が、いつも降りる駅を乗り過ごし、その先の知らない駅で下車。学校をさぼる度胸なんて持ち合わせていないはずだったのに、なぜか海が見える知らない町を歩いていた。
作品を読んだ人たちからは「めっちゃエモい」「尊い！」「すげぇー！いい話だァ〜！」と絶賛の声が届いた。「ひと駅先でさえ、なかなか行けないせわしい日々ですからね。こういう日があってもいいと思います」という温かい声も。本作の作者は湊月(@mizunashi1025)さん。大学在学中に、女子向け少年漫画雑誌の月例賞で銅賞を受賞したものの、その際はデビューには至らず。社会人になってウェブ漫画にシフトし、ダメ元で描いた原稿をGANMA!(コミックスマート)に送ったところ、担当編集がついてデビュー作「氷のような夏は恋に溶ける」の連載が開始。「氷のような夏は恋に溶ける」は、電子書籍としても刊行されており、2024年2月に最終巻の5巻が発売された。そんな湊月さんに本作「知らない駅に降りてみた話」についての制作秘話を聞いてみた。
高校時代は電車通学だったという作者の湊月さん。ガタンゴトンという揺れと朝の眠気が重なり、心地よさを感じていたと振り返る。「このまま景色を眺めながらどこかへ行けたら」と思うこともあったが、実際に寄り道する度胸はなく、願望のまま終わったそうだ。学生時代には踏み出せなかったものの、「いつか海の見える駅に降りて散策してみたい」と今も思い続けている。
本作「知らない駅に降りてみた話」について湊月さんは、誰もが一度は経験したことのある"あるある"を目線キャラである女の子に詰め込んだと語る。たとえば、通勤通学時間を過ぎると電車の本数が極端に減ること、普段見ているようで意外と覚えていない駅名や看板、いざというときに思い出せず脳内がモヤッとする感覚などだ。さらに、スマホのデータ容量が上限を超えると動作が遅くなっていた時代の不便さも盛り込み、「そんなことあったな」と感じてもらえる細部を意識して描いたと明かしている。
主要キャラの2人がどちらも学校に遅刻している点については、「肯定も否定もしたくなかったのでセリフ選びに悩んだ」と話す湊月さん。読む人の心が少し軽くなるようにと、後半に登場する男の子の言葉にはその想いを込めたという。
作中の駅や町にはモデルが2つほどあるが、湊月さん自身まだ訪れたことはないという。自身の中にある"海の見える町"のイメージを重ねて描いた景色が中心で、8ページ目の1コマ目は「いつか描きたい」と温めていた風景だったと語っている。日常の一歩外側にある小さな冒険心を思い出させてくれる物語なので、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：湊月(@mizunashi1025)
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