ヤングスキニーが、新曲「何にもなれない」を5月13日（水）に配信リリースする。

「何にもなれない」は、4月よりテレビ神奈川ほかにて放送、配信中のアニメ『百鬼夜行抄』の主題歌として制作した楽曲。前作同様、サウンドプロデュースに古舘佑太郎、鍵盤に中野郁哉を迎え、和楽器なども取り入れながら、原作のミステリアスで繊細な世界観に寄り添った不穏なサウンドメイクを展開している。タイアップ作品ならではのチャレンジングなアプローチを行った意欲作であり、相手を想うがゆえのもどかしさや切なさ、不安と焦燥を描いた儚くダークな一曲に仕上がっている。

なお、主要ストリーミングサービスでのPre-add／Pre-save（事前ライブラリ追加予約）もスタートした。Apple MusicまたはSpotifyでPre-add／Pre-saveを行うと、ここでしか手に入らないオリジナル画像がプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。

さらに、5月13日（水）0:00からは同楽曲のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開。これまでのヤングスキニー作品とは一線を画す今作のミュージックビデオは、“空っぽになっていく心”をテーマに制作。深夜のガソリンスタンドを舞台に、誰かを想い続けた先に残る虚無感を映し出している。感情を押し殺しながら静かに崩れていくかやゆーの繊細な表情にも注目してほしい。

◾️＜ヤンスキカンパニー全国株主総会＞ 2026年

6月3日（水）福岡・ LIVE HOUSE Queblick 開場:18:30 開演：19:00 Info: 0570-09-2424

6月5日（金）名古屋・新栄シャングリラ 開場:18:30 開演：19:00 Info: 052-320-9100

6月9日（火）大阪・Live House Anima 開場:18:30 開演:19:00 Info: 06-6882-1224

6月21日（日）札幌・札幌近松 開場:17 :30 開演：18:00 Info:011-261-5569

6月28日（日）東京・新宿Marble 開場:15 :30 開演：16:00 https://shinjuku-marble.com/contact/

6月28日（日）東京・新宿Marble 開場:18 :30 開演：19:00 https://shinjuku-marble.com/contact/ チケット料金：前売 4,400円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / ドリンク代別途必要

◾️＜ヤンスキ大宴会＞ 2026年8月15日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

開場17:00 / 開演18:00

前売チケット：7,300円（税込） ▼オフィシャル先行スケジュール

受付期間：5月9日(土)12:00−5月17日(日)23:59

受付方法：https://l-tike.com/yangskinny/

※お一人４枚まで 問合せ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00−15:00）