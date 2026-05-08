「THE BBQ BEACH in TOYOSU」で潮風を感じながら五感を刺激するリゾートバーベキューを満喫【東京・豊洲（江東区）】
◆「THE BBQ BEACH in TOYOSU」で潮風を感じながら五感を刺激するリゾートバーベキューを満喫【東京・豊洲（江東区）】
レインボーブリッジやビーチを望む絶景ロケーションに位置する「THE BBQ BEACH in TOYOSU」は、まるで海外のビーチリゾートのようなラグジュアリーな空間が魅力のバーベキュースポット。ふかふかのソファ席でくつろぎつつ、炭火orガスグリルをチョイスしてバーベキューを堪能しよう。広々とした都内最大級の空間は注目のポイント。
白を基調としたビーチリゾート空間に酔いしれて
開放的なウッドデッキに、白で仕上げたステージを完備。白砂が広がる南国感たっぷりのビーチエリアでは、海辺の潮風を感じながら忙しない日常を忘れてゆったりとしたひとときを過ごそう。
ガスグリルにぴったりなグリル食材セットで初心者もOKの手ぶらバーベキュー
食材の持込もできる会場ではあるけれど、手軽にバーベキューを楽しむなら、予約セット食材＋飲み放題の利用がイチオシ。ガスグリルで手ぶらバーベキューを体験するなら、ラグジュアリー・VIPゾーン限定でのグリルセットがおすすめ。
「ラグジュアリー・VIPゾーン限定スタンダードグリルセット」2800円では、3種類の野菜のほか、リブロースステーキやポークステーキなど、お腹を満たすボリューム満点のお肉もラインナップ。
※画像は2人前のイメージ
6つのエリアからシーンにぴったり合う場所をセレクト
バーベキューをする際は「カジュアル」「デラックス」「シャンデリア」「ブルーソファ」「ラグジュアリー」「VIP」の6つのエリアから好きな席を選べるのでお気に入りの場所をチョイスしよう。
テーブルとイスを完備した席で気軽な雰囲気のバーベキューを楽しむなら「カジュアル」。少し贅沢な気分でソファでくつろぐなら「シャンデリア」「ブルーソファ」、「デラックス」。ガスグリルを利用しつつ豪華なソファ席で優雅にリゾート気分を味わうなら「ラグジュアリー」「VIP」席がおすすめ。
ドリンクカウンターには豊富なドリンクも充実
ソフトドリンクからワイン、シャンパンをはじめとするアルコールまで揃うドリンクカウンターは、自分で入れるセルフスタイル。全50種の飲み放題なので、好みに合わせて好きなドリンクを選べる。
シャッターを思わず切りたくなるフォトスポットも！
南国感たっぷりのビーチにはカラフルでスタリッシュなイスが配され、思い出に残る写真が撮影できるところも嬉しいポイント。大切な家族や恋人、女友達と一緒に記念の1枚を撮影しよう。砂場はキッズスペースとしても利用可能。
レインボーブリッジやビーチを望む絶景ロケーションに位置する「THE BBQ BEACH in TOYOSU」は、まるで海外のビーチリゾートのようなラグジュアリーな空間が魅力のバーベキュースポット。ふかふかのソファ席でくつろぎつつ、炭火orガスグリルをチョイスしてバーベキューを堪能しよう。広々とした都内最大級の空間は注目のポイント。
白を基調としたビーチリゾート空間に酔いしれて
開放的なウッドデッキに、白で仕上げたステージを完備。白砂が広がる南国感たっぷりのビーチエリアでは、海辺の潮風を感じながら忙しない日常を忘れてゆったりとしたひとときを過ごそう。
ガスグリルにぴったりなグリル食材セットで初心者もOKの手ぶらバーベキュー
食材の持込もできる会場ではあるけれど、手軽にバーベキューを楽しむなら、予約セット食材＋飲み放題の利用がイチオシ。ガスグリルで手ぶらバーベキューを体験するなら、ラグジュアリー・VIPゾーン限定でのグリルセットがおすすめ。
「ラグジュアリー・VIPゾーン限定スタンダードグリルセット」2800円では、3種類の野菜のほか、リブロースステーキやポークステーキなど、お腹を満たすボリューム満点のお肉もラインナップ。
※画像は2人前のイメージ
6つのエリアからシーンにぴったり合う場所をセレクト
バーベキューをする際は「カジュアル」「デラックス」「シャンデリア」「ブルーソファ」「ラグジュアリー」「VIP」の6つのエリアから好きな席を選べるのでお気に入りの場所をチョイスしよう。
テーブルとイスを完備した席で気軽な雰囲気のバーベキューを楽しむなら「カジュアル」。少し贅沢な気分でソファでくつろぐなら「シャンデリア」「ブルーソファ」、「デラックス」。ガスグリルを利用しつつ豪華なソファ席で優雅にリゾート気分を味わうなら「ラグジュアリー」「VIP」席がおすすめ。
ドリンクカウンターには豊富なドリンクも充実
ソフトドリンクからワイン、シャンパンをはじめとするアルコールまで揃うドリンクカウンターは、自分で入れるセルフスタイル。全50種の飲み放題なので、好みに合わせて好きなドリンクを選べる。
シャッターを思わず切りたくなるフォトスポットも！
南国感たっぷりのビーチにはカラフルでスタリッシュなイスが配され、思い出に残る写真が撮影できるところも嬉しいポイント。大切な家族や恋人、女友達と一緒に記念の1枚を撮影しよう。砂場はキッズスペースとしても利用可能。