雪見だいふくに「スイカバーの種」！　5月11日発売『雪見だいふく チョコサクサク』が気になりすぎる

あの「雪見だいふく」が、サクサクになる！ロッテは2026年5月11日、『雪見だいふく チョコサクサク』を全国で販売開始する。もちもちの食感で愛される定番の雪見だいふくだが、そのバニラアイスにチョコレートパフを混ぜ込んだ、新しくて楽しい食感が売りだ。しかもこのチョコレートパフ、実はあのアイスのあの部分…そんなの美味しくないわけがない！

「もちもち」＆「サクサク」がたまらない、発売記念キャンペーンも

新商品で雪見だいふくの中に忍ばせたのは、「スイカバー」に使われているチョコの種と同じもの。夏のアイスの代名詞と言ってもいい（と思う）スイカバーで一番美味しい部分である（と思う）「あの種」が、雪見だいふくの中にある―それだけで食べてみたくなるのは筆者だけではないはず。

アイスの中に入れてもサクサク食感が保たれるよう仕上げたチョコレートパフは、雪見だいふくのおもちの「もちもち」食感と好対照。バニラアイス自体は春から夏のシーズンに合わせてさっぱりとした味わいとし、チョコレートパフとのバランスを整えた。内容量は90ml（45ml×2個）、希望小売価格は194円（税込）。

発売を記念し、雪見だいふく公式X（@yukimi_lotte）では、フォロー＆引用ポストによるプレゼントキャンペーンも実施。応募期間は5月11日9時から5月17日23時59分まで。「#雪見だいふくもちもち派」か「#雪見だいふくサクサク派」のいずれかのハッシュタグをつけて引用ポストした人を対象に、抽選で雪見だいふくとチョコサクサクが5つずつ入った詰め合わせを30名にプレゼントする。

定番の雪見だいふくにサクサク食感をプラス！夏にも美味しい新商品が想像しただけで食べたくなる！（4枚）