「やってやったぜ」　空箱を粉砕した白柴犬の“ドヤ顔”に3万いいね

何かを成し遂げたあとは、誰かに自慢したくなる。それは人も犬も同じようです。

岩手県の寝具専門店「釜石製綿」にいる白柴犬・はなちゃん（9歳）が見せた、「やってやったぜ」といわんばかりの表情が話題を集めています。

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このほど釜石製綿がXアカウントに「やってやったぜ」というコメントを添えて投稿したのは、床でくつろぐはなちゃんの画像です。

ふかふかの身体を絨毯にゆったり横たえ、口元にはうっすらと笑みが浮かんでいるように見えるはなちゃん。周囲には盛大に破られた紙クズが散らかっていますが、これはインスタントコーヒーの空箱。原型をとどめないほどの破かれ具合が、大仕事であったことをうかがわせます。

はなちゃんのやりきった感あふれる表情は3万件を超すいいねを集め、コメント欄には「だいすきです…」「なんてワイルドなもふもふなんだ」「ふてぶてしい態度かわいい」といった声が寄せられています。

釜石製綿の担当者によれば、はなちゃんはときどきこういった空箱を欲しがるため、おもちゃ代わりに与えているとのこと。

今回もそうしておもちゃとして与えたあと、何気なくテーブルの下を覗いたところ、はなちゃんがドヤ顔でごろり。「満足そうで何より！」と思いつつカメラに収めたのだとか。

その後もはなちゃんはしばらくテーブルの下でゴロゴロとくつろいだのち、最終的にはケージに運ばれて寝かしつけられました。

テーブルの下に残った紙クズの後始末は、もちろん人間のお仕事。これだけたくさん散らかっていたら、片付け終えたころには、はなちゃんと同じくらい達成感を得られそうですね。

＜記事化協力＞

釜石製綿 さん（@kamaishiseimen）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050601.html