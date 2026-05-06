＜新作＞待ってましたーーッ！【3COINS】初夏にぴったり♡「激かわヘアアクセ」

すっきりとしたまとめ髪を楽しみたい初夏。ぴったりな新作ヘアアクセサリーが【3COINS（スリーコインズ）】から登場しています。今回はその中から、大人の髪に爽やかな彩りを添えつつこなれた雰囲気を演出するアイテムをピックアップしました。

つや感が目を引く波型クリップ

【3COINS】「ニュアンスバンスクリップ」\550（税込）

波打つような美しい曲線が特徴的なクリップです。ブルー、ピンク、オレンジの全3色が展開されており、つややかな質感が初夏の装いに華やかさをプラス。低めの位置でまとめたお団子ヘアに添えるように挟めば、気取らない大人のリラックススタイルを楽しめそうです。

愛らしく揺れるチャーム付きバレッタ

【3COINS】「チャーム付きニュアンスヘアバレッタ」\330（税込）

涼しげな波型バレッタの端で、小さなハート型の飾りが上品に揺れる、可愛らしいヘアアクセサリー。爽やかなブルーをはじめ、ホワイト、ピンクの全3色のバリエーションから選べて、どれも光沢感が魅力です。写真のように編み下ろした髪の結び目付近へパチンと留めれば、いつものヘアアレンジを手軽に格上げできるかも。

アレンジ広がるカラフルピン

【3COINS】「ニュアンスミニピンセット」\330（税込）

さまざまな形がセットになった、いつもの髪型へ手軽に遊び心をプラスできる便利なアイテム。レッド系とブルー系の全2種類が展開されており、複数本を自由に組み合わせて使うことで、幅広い表情を楽しめます。三つ編みの途中にいくつか散りばめるようにつけたり、サイドの髪をすっきりと留めたりと、自由な発想で彩りを添えてみて。

存在感抜群！ ハートがアクセントの爽やかシュシュ

【3COINS】「チャーム付きビッグシュシュ」\660（税込）

たっぷりとしたボリュームのある生地に、形の異なるハートの飾りがさりげなく揺れるシュシュ。ピンク、グリーン、パープルの全3色あり、手首につけておくだけでも気分が上がりそうです。低めの位置でさっとまとめたシンプルなポニーテールに結ぶだけで、主役級の存在感を放ってくれるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。