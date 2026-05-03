Maison de FLEUR新作チェリー柄登場♡初夏彩るゴブランコレクション

Maison de FLEURから、毎回話題を集める「ART DE LYS（アール・ド・リス）」とのコラボコレクション第8弾が登場します。今回のテーマは『Cerise Claire（スリーズ・クレール）ー指先にほどける果実の物語ー』。初夏の日差しを浴びたみずみずしいチェリーを、繊細なゴブラン織りで表現した全11型が2026年5月1日（金）より発売されます。甘くクラシカルな世界観に心ときめくラインアップです♡

チェリーが主役の上品ゴブランバッグ

コーディネートの主役になるバッグは4型を展開。すべてカラーはRedです。

チェリー柄ゴブラン2Wayスクエアトートバッグ

価格：14,300円

肩掛けもできる2Way仕様で、デイリーにもお出かけにも活躍。

チェリー柄ゴブランスクエアトートバッグ

価格：16,500円

収納力もあり、上品な存在感が魅力のトートバッグ。

チェリー柄ゴブランボストンバッグ

価格：14,300円

クラシカルなフォルムで大人可愛い印象に。

ルクア大阪限定チェリー柄ゴブランバッグ

価格：13,200円

ルクア大阪店限定の特別デザイン。キューブ型フォルムが新鮮です。

チェリーの深みある赤とゴブラン織りの上質感が重なり、持つだけで装いを華やかにしてくれます。

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小物まで抜かりなく可愛い全7型

チェリー柄ゴブランラウンドポーチ

価格：6,000円

リーフ付きチェリーカードケース

価格：7,300円

リーフ付きチェリーウォレット

価格：11,000円

リーフ付きチェリープチウォレット

価格：9,900円

チェリー刺繍タオルハンカチ

価格：1,490円

チェリー柄プリントスカーフ

価格：3,300円

チェリーチャーム

価格：3,300円

バッグと合わせて楽しみたい小物も充実。カラーはすべてRedです。

葉っぱ付きチェリーモチーフのウォレットやカードケースは遊び心たっぷり。スカーフはバッグに巻いたりヘアアレンジに使ったりと、アレンジ自在です♪

発売日と購入方法をチェック

発売日は2026年5月1日（金）。ECサイト「STRIPE CLUB」では4月30日（木）20時より先行販売されます。

販売場所は全国のMaison de FLEUR店舗、earth music＆ecologyイオンモール岡山（Maison de FLEUR併設店舗）、公式WEBストア、ZOZOTOWNです。

さらに、2026年4月21日（火）より公式Xアカウントにて「Cerise Claire」限定デジタル壁紙も配布。

初夏のおしゃれに甘い彩りを

チェリーの瑞々しさとフランス伝統のゴブラン織りが出会った、今回だけの特別なコレクション。バッグから小物まで統一感のあるデザインで、毎日の装いをぐっと華やかにしてくれます。

上品さの中に可愛らしさを添えたい大人女子にもぴったり。Maison de FLEURならではの世界観を、この機会に楽しんでみてはいかがでしょうか♡