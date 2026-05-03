Maison de FLEUR新作チェリー柄登場♡初夏彩るゴブランコレクション
Maison de FLEURから、毎回話題を集める「ART DE LYS（アール・ド・リス）」とのコラボコレクション第8弾が登場します。今回のテーマは『Cerise Claire（スリーズ・クレール）ー指先にほどける果実の物語ー』。初夏の日差しを浴びたみずみずしいチェリーを、繊細なゴブラン織りで表現した全11型が2026年5月1日（金）より発売されます。甘くクラシカルな世界観に心ときめくラインアップです♡
チェリーが主役の上品ゴブランバッグ
コーディネートの主役になるバッグは4型を展開。すべてカラーはRedです。
チェリー柄ゴブラン2Wayスクエアトートバッグ
価格：14,300円
肩掛けもできる2Way仕様で、デイリーにもお出かけにも活躍。
チェリー柄ゴブランスクエアトートバッグ
価格：16,500円
収納力もあり、上品な存在感が魅力のトートバッグ。
チェリー柄ゴブランボストンバッグ
価格：14,300円
クラシカルなフォルムで大人可愛い印象に。
ルクア大阪限定チェリー柄ゴブランバッグ
価格：13,200円
ルクア大阪店限定の特別デザイン。キューブ型フォルムが新鮮です。
チェリーの深みある赤とゴブラン織りの上質感が重なり、持つだけで装いを華やかにしてくれます。
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小物まで抜かりなく可愛い全7型
チェリー柄ゴブランラウンドポーチ
価格：6,000円
リーフ付きチェリーカードケース
価格：7,300円
リーフ付きチェリーウォレット
価格：11,000円
リーフ付きチェリープチウォレット
価格：9,900円
チェリー刺繍タオルハンカチ
価格：1,490円
チェリー柄プリントスカーフ
価格：3,300円
チェリーチャーム
価格：3,300円
バッグと合わせて楽しみたい小物も充実。カラーはすべてRedです。
葉っぱ付きチェリーモチーフのウォレットやカードケースは遊び心たっぷり。スカーフはバッグに巻いたりヘアアレンジに使ったりと、アレンジ自在です♪
発売日と購入方法をチェック
発売日は2026年5月1日（金）。ECサイト「STRIPE CLUB」では4月30日（木）20時より先行販売されます。
販売場所は全国のMaison de FLEUR店舗、earth music＆ecologyイオンモール岡山（Maison de FLEUR併設店舗）、公式WEBストア、ZOZOTOWNです。
さらに、2026年4月21日（火）より公式Xアカウントにて「Cerise Claire」限定デジタル壁紙も配布。
初夏のおしゃれに甘い彩りを
チェリーの瑞々しさとフランス伝統のゴブラン織りが出会った、今回だけの特別なコレクション。バッグから小物まで統一感のあるデザインで、毎日の装いをぐっと華やかにしてくれます。
上品さの中に可愛らしさを添えたい大人女子にもぴったり。Maison de FLEURならではの世界観を、この機会に楽しんでみてはいかがでしょうか♡