食材でも美肌ケアを！にんじんサラダ4選

この時期の紫外線は肌へのダメージが心配。食べ物は薬ではないので肌荒れを治すことはできませんが、美肌に必要な栄養素をしっかり摂れるのがにんじんです。そこで管理栄養士おすすめのにんじんレシピをご紹介します。

▼切って混ぜるだけのマヨポンサラダ

マヨネーズとポン酢を合わせて混ぜると、にんじんの青臭さをとってくれるのでびっくりするほど食べやすくなります！ごま油の香りもたまりませんね。



▼シンプルなごま油サラダ

材料5つ、お家にあるものでできちゃうシンプルサラダです。味つけがシンプルだからこそ、ヘルシーでにんじんの甘みが引き立ちますね！



▼イタリアンにアレンジ！

ニンニクやパセリが入ることで本格的なイタリアンの味わいになります。香辛料がアクセントになることで飽きずにもりもり食べられるのも嬉しいですね。



▼スパイス香る！デリサラダ

クミンやターメリックなどスパイスが入ったサラダは、まるでお店で食べるようなおしゃれなひと品です。スパイスの香りが立つように、オリーブオイルをレシピ通り入れることがポイントですよ！



▼にんじんは生で油と一緒に食べよう！

にんじんの中で美肌に関係する栄養素はビタミンAとビタミンCです。ビタミンAは油と一緒に食べると吸収がよくなるので、ごま油やオリーブオイルを使いましょう。また、ビタミンCは加熱に弱いので生のまま食べることが大切です。

ご紹介したどのレシピも生で油と一緒に食べるレシピになっています！美肌を作るために、にんじんサラダレシピをぜひ作ってみてくださいね。

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永吉みねこ：管理栄養士 株式会社みねごはん代表取締役 管理栄養士の資格を取得後、大手コンビニで商品開発を担当した後に独立。「ヘルシー・簡単・おいしい」をコンセプトに料理教室や講演、レシピ開発などを行う。朝日新聞にレシピ掲載、テレビ東京出演等。