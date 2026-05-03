追いつめたはずの警部補が容疑者に!?短いページ数で完結するサスペンス！正義が崩壊!?“2発の銃声“に衝撃【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「お前がやったことは全て分かってる」。高層ビル群のネオンを見下ろす屋上で、ひとりの警部補が殺人犯の正体を暴き、銃を突きつけていた。この連続殺人鬼の名前は「アンブラ(影の男)」。警部補はアンブラをずっと追いかけ続けていた。しかし追いつめられた殺人鬼・アンブラはこの期に及んで言うのだった、「詰めが甘い」と…!!その意味とは一体…？
この話を描いたのは、2017年に読切漫画「ハッピー・モーニング」が「月刊コミックゼノン」(コアミックス)に掲載され、商業デビューを果たした漫画家・三堂マツリ(@mido_mads)さん。「ブラック・テラー」や「ブラッディ・シュガーは夜わらう」(全3巻)も単行本として刊行されている、今注目の作家だ。三堂マツリさんに、今回の作品「追いつめられた殺人犯」について話を聞いてみた。
警部補が連続殺人鬼を追いつめた場面から物語が始まる本作「追いつめられた殺人犯」。通常なら終盤に置かれる場面を冒頭に据えることで、読者の興味を一気に引き寄せる構成となっている。
この構成について、作者の三堂マツリさんは「短いページ数でサスペンス性のある物語を描きたいと思い、倒叙形式の始め方にしました。設定としては王道ですが、警部補と殺人鬼の倫理観の違いを会話と表情から受け取っていただければと思います」と語り、限られたページ数のなかで人物の内面を浮かび上がらせる点を重視したという。
また、物語の締めくくりも印象的だ。暗闇(夜空)に響く2発の銃声という演出は、結末を明確に描かないことで強い余韻を残す。この演出にした理由について、三堂さんは「余韻と心情です。あのシーンでは街の明かりも息を潜めてしまっています。物語の先が明るいものではないという意味を含め、暗闇にしました」と明かしてくれた。
最後に、「短編読切を中心に今後も不定期でSNSにアップしていく予定ですので、気長にお待ちいただけましたら幸いです」と更新を待つファンに向けてメッセージを残してくれた。
冒頭から緊迫した空気が漂い、読む手が止まらない本作「追いつめられた殺人犯」。まだ読んでいない方は、この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：三堂マツリ(@mido_mads)
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