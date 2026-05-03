「ジルスチュアート ビューティ」が限定コレクション発売　ヘッドクレンズやボディミスト

「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」が、人気の香り「ホワイトフローラル」から、夏に向けたライフスタイルコレクションを7月3日に限定発売する。ヘッドクレンズ、ポイントヘアスティック、ボディミスト、UVスプレー、UVリップセラムの5品を揃え、6月19日から予約を受け付ける。

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共通の香りであるホワイトフローラルは、純白のブーケのようなピュアでロマンティックな調香が特徴。トップノートで甘酸っぱいピーチやストロベリーが柔らかく広がり、リリーやミュゲ、オレンジフラワーのピュアでクリーンな香りが重なると、ラストで温もりとリラックス感のあるセダーウッドとベチバーへと移ろう。パッケージは、真夏のプールサイドで冷たいドリンクを楽しむひとときをイメージしたアイシーブルーカラーを採用した。

シャンプー・トリートメント・頭皮ケアを1ステップで叶える「ジルスチュアート ホワイトフローラル アイシーディープヘッドクレンズ」（280g 3850円）は、髪を内側と外側から補修し、髪表面にうるおいのヴェールを形成。ひんやりとした使用感で、髪や頭皮を優しく洗い上げる。ヘアスタイルの仕上がりをキープする「ジルスチュアート ホワイトフローラル ポイントヘアスティック」（8g 2420円）は、ゲルが髪1本1本に密着して、前髪や浮き毛を抑える。

うるおいと香りを肌にもたらす「ジルスチュアート ホワイトフローラル アイシーボディミスト」（75mL 2970円）は、メントールの配合により夏の肌をひんやりと整える。肌の水分を抱え込みながらうるおい膜を形成し、しっとりなめらかな肌へと導く。日やけ止め「ジルスチュアート ホワイトフローラル UVプロテクトスプレー」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、60g 2420円）は、紫外線による乾燥などの肌ダメージをケアするマドンナリリーエキスやカミツレエキスを配合。軽やかな使用感で、透明感のある肌に仕上げる。そして、唇用美容液「ジルスチュアート ホワイトフローラル UVプロテクト リップエッセンス」（SPF12・10g 1980円）は、心地よい清涼感のある化粧膜が、縦ジワの目立ちにくいふっくらとした艶やかな唇を叶える。

◾️ジルスチュアート ビューティ：公式サイト