東京なのに本格アウトドアBBQが楽しめる！「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」【東京・豊洲（江東区）】
◆東京なのに本格アウトドアBBQが楽しめる！「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」【東京・豊洲（江東区）】
東京湾の海風を感じながら豊洲のビル群を望む「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」。駅からすぐのアクセス便利な場所にありながら、1.6haもの広いフィールドを持つ。テントやハンモックが設置され、都会の真ん中とは思えないような“非日常体験”ができる。焚き火やプールや白砂など、つい写真を撮りたくなるスポットが充実しているから、いつもとはひと味違うおしゃれなBBQを満喫しよう。
国産牛サーロインやお得な女子会プラン、食べ放題も！おしゃれでおいしい手ぶらプラン
都心で気軽にアウトドア気分が味わえる「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」は、機材も食材もすべて用意されているから手ぶらでOK。牛ミスジ、鶏も肉、ソーセージ、野菜がセットになったスタンダードBBQプラン（6000円〜）。WILD MAGICオリジナルシーズニングをたっぷり染み込ませて旨味たっぷり！ さまざまなお肉を楽しみたい方におすすめ。
くわえて、国産牛サーロインや国産豚も楽しめるプレミアムBBQプラン（7000円〜）。ハラール認証牛やラム、チキンを含むハラールBBQプラン（7000円〜）も。さらに平日限定で楽しめる、スタンダードBBQプランと飲み放題プランがセットになった女子会プラン（7000円）がお得！ ほかにも、色々な種類のお肉が食べ放題で楽しめるフリーBBQプラン（6000円?）もあるので友人やパートナー、仲間同士で、そよ風に吹かれながら、心ゆくまでお肉を頬張って。
焚き火やプールなど写真映えスポットがいっぱい！おしゃれなシーンを思い出と撮影しよう
ファイヤーピットエリアは焚き火を囲んでキャンプ気分を楽しめる、抜群のロケーション。そのほか、個性のあるエリアが豊富なので、お気に入りのスポットでBBQができるのも魅力。
白砂やプール、スタイリッシュな外観のカフェもあり、つい写真に撮りたくなるスポットやアイテムが揃っているから、都会の真ん中で洗練されたBBQが楽しめそう。
BBQしながらゆったり過ごす贅沢な時間。広大な敷地のなかで、のんびりリフレッシュ
東京湾の海風を感じられるシーサイドエリアや食べ放題プラン専用ファミリーエリアでは、目の前の涼しげな水面と豊洲の高層ビルのコントラストを一度に楽しめる、まさに東京ならではの眺望。その景色をBBQしながら眺めるなんて贅沢な時間になること間違いなし。
また、自分のサイト以外にも、各所に小さなおしゃれスペースが用意されているのも便利。ちょっと疲れたらマイペースに利用できるから、大人数で訪れても気疲れなくのんびり過ごせそう。
ジューシーなハンバーガーがイチオシ！便利なCAFEも楽しんで
WILD MAGICに併設している「WILD MAGIC CAFE」では、ジューシーなハンバーガーやホットドッグ、チュロスなどの単品メニューが豊富！ こちらのカフェは予約なしでOK。BBQに追加して楽しむのはもちろん、ランチやディナーに利用してみて。
東京湾の海風を感じながら豊洲のビル群を望む「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」。駅からすぐのアクセス便利な場所にありながら、1.6haもの広いフィールドを持つ。テントやハンモックが設置され、都会の真ん中とは思えないような“非日常体験”ができる。焚き火やプールや白砂など、つい写真を撮りたくなるスポットが充実しているから、いつもとはひと味違うおしゃれなBBQを満喫しよう。
国産牛サーロインやお得な女子会プラン、食べ放題も！おしゃれでおいしい手ぶらプラン
都心で気軽にアウトドア気分が味わえる「WILD MAGIC -The Rainbow Farm-」は、機材も食材もすべて用意されているから手ぶらでOK。牛ミスジ、鶏も肉、ソーセージ、野菜がセットになったスタンダードBBQプラン（6000円〜）。WILD MAGICオリジナルシーズニングをたっぷり染み込ませて旨味たっぷり！ さまざまなお肉を楽しみたい方におすすめ。
くわえて、国産牛サーロインや国産豚も楽しめるプレミアムBBQプラン（7000円〜）。ハラール認証牛やラム、チキンを含むハラールBBQプラン（7000円〜）も。さらに平日限定で楽しめる、スタンダードBBQプランと飲み放題プランがセットになった女子会プラン（7000円）がお得！ ほかにも、色々な種類のお肉が食べ放題で楽しめるフリーBBQプラン（6000円?）もあるので友人やパートナー、仲間同士で、そよ風に吹かれながら、心ゆくまでお肉を頬張って。
焚き火やプールなど写真映えスポットがいっぱい！おしゃれなシーンを思い出と撮影しよう
ファイヤーピットエリアは焚き火を囲んでキャンプ気分を楽しめる、抜群のロケーション。そのほか、個性のあるエリアが豊富なので、お気に入りのスポットでBBQができるのも魅力。
白砂やプール、スタイリッシュな外観のカフェもあり、つい写真に撮りたくなるスポットやアイテムが揃っているから、都会の真ん中で洗練されたBBQが楽しめそう。
BBQしながらゆったり過ごす贅沢な時間。広大な敷地のなかで、のんびりリフレッシュ
東京湾の海風を感じられるシーサイドエリアや食べ放題プラン専用ファミリーエリアでは、目の前の涼しげな水面と豊洲の高層ビルのコントラストを一度に楽しめる、まさに東京ならではの眺望。その景色をBBQしながら眺めるなんて贅沢な時間になること間違いなし。
また、自分のサイト以外にも、各所に小さなおしゃれスペースが用意されているのも便利。ちょっと疲れたらマイペースに利用できるから、大人数で訪れても気疲れなくのんびり過ごせそう。
ジューシーなハンバーガーがイチオシ！便利なCAFEも楽しんで
WILD MAGICに併設している「WILD MAGIC CAFE」では、ジューシーなハンバーガーやホットドッグ、チュロスなどの単品メニューが豊富！ こちらのカフェは予約なしでOK。BBQに追加して楽しむのはもちろん、ランチやディナーに利用してみて。