出世レースに完敗して同期が上司に。25年間も会社にしがみついた私の「惨めな末路」【精神科医Tomyさんにお悩み相談】
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日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われない言葉ですが、精神科医Tomyさんは「うつ病ではないが気力や意欲の低下により物事に積極的に取り組めない状態」と定義しています。
■【お悩み】25年間、会社にしがみついた私の「惨めな末路」
40〜49歳／男性／慎平
出世レースには完敗、同期は上司、心はズタボロ
入行25年、出世レースから外れたことは明白。
窓際に追いやられたわけではないが、若手の下につく日も近い。
住宅ローンはまだ15年残っているし、子供の学費もかかる。転職したくても、この年齢では厳しい。毎日同じルーティンワークの繰り返しで、成長している実感がない。AIに仕事を奪われる不安も募る。部下だった後輩が上司になり、指示を受ける立場に。プライドはズタズタだけど、家族のために我慢するしかない。最近は朝の通勤電車で動悸がすることも。
でも「メンタル不調」のレッテルを貼られたら、ますます居場所がなくなる。
昼休みは一人でコンビニ弁当。同期との差を見せつけられるのが辛い。
定年まであと12年、この苦痛に耐え続けられるだろうか。
せめて心だけは健康でいたいけど、それすら難しくなってきた。
Tomy先生、プライドと現実の狭間で苦しむ中年サラリーマンに、生きる希望はありますか？
■【お返事】アナタのプライドは「自分軸」？それとも「他人軸」？
「他人と比べてどうか」の無限ループから抜け出して
今のお話をきいて思ったんですけど、残念ながら、今のアナタは悪いプライドに心を乗っ取られちゃっているみたい。
プライドにも良いプライドと悪いプライドっていうのがあるのよ。で、良いプライドとは自分軸のプライドのこと。そして、悪いプライドは他人軸のプライドのことです。
自分軸って簡単に言うと、「自分がどうしたいか」を中心に生きることよ。
例えば、仕事でもプライベートでも、「これ、私がやりたい！」って納得できる選択をするのが自分軸なの。
一方、他人軸は、何か行動するときに、他人からの目や評価を中心に生きること。「これやったら嫌われないかな？」「恥ずかしいかな？」「あの人の機嫌を損ねないかな？」なんて、つい他人の顔色をうかがっちゃう人、いるわよね？ それが他人軸よ。
誰でも自分軸と他人軸、両方持ってるんだけど、なるべく自分軸で動くようにシフトしていくと、人生が良い方向に変わっていくのよ。だって、自分で決めたことなら、たとえうまくいかなくても後悔しないじゃない。自分で選んだ道だから。一方で、他人軸で動いて、やりたくもないことをやって失敗したら……もう、モヤモヤどころの騒ぎじゃないわよね。
そして、アナタのお悩み、これ、全部他人軸の話よね。
出世レースに乗り遅れたとか、同期との差とか。
全部「他人と比べてどうか」って考えちゃってるのよね。だから不安になっちゃうし、「このまま続けるべき？」ってモヤモヤしちゃう。でも、そんなの気にしててもキリがないんです。出世するかどうか、会社が決めることで、アナタのコントロール外の話。
25年も続けたアナタは、それだけで十分すごい
そんなことでクヨクヨするより、自分が納得できる行動、つまり自分軸を少しずつ増やしていくのがおススメね。
今からでもちっとも遅くない。それにね、アナタは25年間も銀行でコツコツ頑張ってきたんでしょ？ それ、めっちゃすごいことよ。もしアナタが自分軸なら、「嫌なこともあったけど、25年続けてこれて良かったな」って気が付くと思うわ。まさにそれこそが自分軸のプライドよ。25年、途中で辞めちゃった人もたくさんいたでしょ。
これからは、仕事でもいいし、それ以外でもいい。何でもいいから「これ、やってみたい！」って心がワクワクすることを少しずつ始めてみたらいかがかしら？
他人軸のプライドはね、どんなに頑張っても満足できない無限ループよ。でも、自分軸のプライドがあれば、現実との「狭間」なんてなくなるの。
だって、自分軸で生きるってことは、それ自体が現実そのものなんだから。
■【まとめ】
「悪いプライド」に心を乗っ取られないで。
出世なんて結果論。25年続けた自分が勲章よ。
「自分軸」で生きれば、惨めさなんて消えていくわ。
■【プロフィール】精神科医Tomy
1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。X（旧Twitter）が人気で、39万フォロワーを突破。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は36万部突破のベストセラーに。テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。
※本記事は精神科医Tomy著の書籍『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』から一部抜粋・編集しました。
著＝精神科医Tomy／『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』