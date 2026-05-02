7月31日に公開されるディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』の日本版ポスターが公開された。

参考：ドウェイン・ジョンソン演じるマウイも登場 実写版『モアナと伝説の海』本予告公開

本作は、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』初の実写映画。“海に選ばれた”16歳の少女モアナの大冒険を描き出す。

実写版で監督を務めるのは、ミュージカル映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主人公モアナ役には19歳の新人キャサリン・ラガイアが抜擢され、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが再び半神半人のマウイを演じる。

本日5月2日、ジョンソンの誕生日を記念して日本版ポスターが公開された。ビジュアルには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」というコピーとともに、美しくダイナミックな大波を背景に、強い決意の表情を浮かべるモアナと、巨大な釣り針を手にしたたくましいマウイの姿が写し出されている。その足元には、アニメーション版でもお馴染みのモアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイの姿が。また、同ポスター内には、モアナの心情を表現する「心の声が、私を呼んでいる」という文字も添えられている。

（文＝リアルサウンド編集部）