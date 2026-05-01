元日本テレビで現在はフリーのeスポーツキャスターとして活動する篠原光アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。神奈川・鎌倉にアイス店をオープンし、開店初日を無事に終えたことを報告した。

4月29日の投稿で「5月1日、鎌倉にアイス店をOPENします！名前は『KANJI ICE』。その名と通り漢字の形のアイスを売ってます」と開業を発表。「そしてお店のOPENにあたり、株式会社KANJI JAPANも創業しました」「はじめての社長業、人生で初めてのことだらけですがどうにか頑張りますので、みなさま力を貸して頂けたら嬉しいです！」と社長に就任したことも明かしていた。

この日は「開店初日、無事に終わりましたーーー！」とつづり、「・校外学習の学生さんたち ・早めのGWファミリー ・鎌倉の地元のみなさん ・鎌倉の他のお店のみなさん 店頭で少しお話しすると、みなさんの日常が垣間見えて、すごく楽しかったなあ」と初日を振り返った。

そして「閉店間際には日テレ時代の大先輩、田中毅さんも来てくれて まあまあでかいアイス2本食べてくれた…。かっけえ……」と日本テレビの田中毅アナとのショットを投稿。「ずっとバタバタで大変ではあるんですが、いろんな人と話せるので、お店開いてよかった！明日もよろしくお願いします！」とつづった。

篠原アナは2018年に日本テレビに入社し、「ZIP！」のスポーツコーナーや「ヒルナンデス！」などで活躍。2023年3月末で退社した。24年12月にはフリーの笹井千織アナウンサーとの結婚を発表した。