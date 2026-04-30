「大野くんにしか見えなくておもろい」VIVANT公式、公開イラストが話題に！ 「グラマラス大野くん」
ドラマ『VIVANT』（TBS系）の公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。オリジナルイラストを公開したところ「大野くんにしか見えなくておもろい」「グラマラス大野くん」といった声が上がっています。
【画像】「大野くんにしか見えなくておもろい」
この投稿には「え！？誰？」「新キャラ？」「謎キャラが続くなー」「シルエットクイズよりも好き」といった声が。また「大野くんにしか見えなくておもろい」「大野くんの髪の毛すぎて戸惑ってんだけどなにこれ」「グラマラス大野くん」など、嵐の大野智さんに見えたというコメントも複数寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】「大野くんにしか見えなくておもろい」
「大野くんの髪の毛すぎて」同アカウントは、1枚のイラスト画像を投稿。ショートカットの茶髪、黒い全身スーツ、ウインクをしているおちゃめな表情などが特徴のキャラクターです。7月に続編の放送が迫る同ドラマですが、X上では新しい登場人物を示唆しているのではないか、と話題になっています。
別イラストも投稿また、29日には別のイラストを投稿。こちらのキャラクターは全身が黒いコートに覆われており、口紅やピアスなどから女性と推測できます。同ドラマのファンからは「敵組織のかなり上位の女性幹部。。。」「未回収伏線と繋がる新登場人物と想定しました」などの考察が寄せられました。続報を楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)