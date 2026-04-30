ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「妻の小言が今日もうるさいなぁ…」本音は育児から逃げたい夫…妻を… 「妻の小言が今日もうるさいなぁ…」本音は育児から逃げたい夫…妻を適当にあしらった夫の末路は？ 「妻の小言が今日もうるさいなぁ…」本音は育児から逃げたい夫…妻を適当にあしらった夫の末路は？ 2026年4月30日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 旦那さんが家事をやればやるほど夫婦仲が険悪に…。そのうち奥さんが「自分でやったほうが早いわ！」ってなりそうですよね。そんなある日、息抜きがてら子育て支援センターの“パパ会”に参加した旦那さん。参加者のパパさんたちと話すなかで、いいことを思いついて…!?>>【まんが】家事育児から逃げる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】家事育児から逃げる夫の末路 「笑って話せるときまでバイバイ」すぐには許せなくてもきっと縁はつながっている＜変わってしまった友人 13話＞【ため息がこぼれる日には】 若くてかわいい嫁をもらって人生大逆転！ 誰もがうらやむ幸せな俺…のはずが!?【そのチョコ勘違いです Vol.16】