本拠地マーリンズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地マーリンズ戦に「1番・DH」で先発し、2打数無安打、3四球だった。チームは2-3で敗れた。ドジャースは9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、奇妙な形で試合が終わった。

1点を追う9回のドジャースの攻撃。連続四球と犠打で1死二、三塁のチャンスを作ると、大谷が打席に。しかし申告敬遠となった。なおも1死満塁でフリーマンを迎えるも、3球目を引っかけ、ボテボテのゴロになった。二塁手のエドワーズは捕球すると、一塁走者の大谷にタッチを試みる。大谷は一塁ベース側へバックし、かわそうとするもタッチされ2アウト。さらに、エドワーズはほぼ同時のタイミングで、打者より先に一塁ベースも踏んだ。

一塁ベースを踏んだかどうかはその場で判断できず、マーリンズ側がチャレンジを要求。協議の末、アウトとなりダブルプレーが成立し、試合終了となった。

ネット上のファンからも、逆転サヨナラのチャンスを作りつつも思わぬ形で敗れたことに、「満塁でこれはきつすぎる…」「なんちゅう終わり方よ」「なんとも言えない負け方」など、呆然とした様子のコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）