洗練された大人の手元を演出する。機能美を追求した【アウトドアプロダクツ】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
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スマートな収納力と上品な質感が魅力。日常使いに最適な【アウトドアプロダクツ】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
微細なシボと色むらを組み合わせたスムーズ合皮が、洗練された印象を与える二つ折り財布。内側にはバイアスエンボス加工を施したハリ感のある合皮を採用し、デザインにアクセントをプラスした。紙幣や小銭、カード類をスマートに持ち運べる設計で、日常の使い勝手を追求したアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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微細なシボと色むらを組み合わせたスムーズ合皮を採用。フロントのエンボスロゴがシンプルながらも上品な存在感を放ち、シーンを選ばず使いやすい仕上がりだ。
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紙幣収納は二層に分かれており、整理整頓が容易。マチ付きの小銭入れはスナップボタン式で開閉しやすく、中身をスムーズに取り出せる実用的な設計となっている。
コンパクトながら6枚のカードを収納可能。小銭入れの背面にもカードポケットを備えており、キャッシュレス派にも対応するスマートな収納力を実現している。
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本体にはハトメを装備しており、ストラップの装着が可能。自分好みにカスタマイズできる利便性の高さが、アクティブな日常をより快適にサポートする。
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微細なシボと色むらを組み合わせたスムーズ合皮が、洗練された印象を与える二つ折り財布。内側にはバイアスエンボス加工を施したハリ感のある合皮を採用し、デザインにアクセントをプラスした。紙幣や小銭、カード類をスマートに持ち運べる設計で、日常の使い勝手を追求したアイテムだ。
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