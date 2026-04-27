【漢字クイズ】「掠める」はなんて読む？軽く触れるという意味の漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「掠める」はなんて読む？ 「掠める」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですが、軽く触れるという意味の言葉です。 いったい、「掠める」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「かすめる」でした！ 「掠める」はものごとに軽く触れるという意味を持つ言葉。 また、目や心がなにかを軽く捉えるという抽象的な意味もあります。 「掠める」は文学や詩の中でよく用いられる表現です。 例えば、「風が頬を掠める」や「光が水面を掠める」のように使われます。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『四字熟語を知る辞典』

・『四字熟語辞典』（学研）

ライター Ray WEB編集部