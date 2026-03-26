キル フェ ボン夏季限定♡果実たっぷり贅沢フルーツジュレが登場

キル フェ ボンから、夏にぴったりの涼やかなスイーツが登場♡2026年4月27日(月)より、旬のフルーツを贅沢に使用した「フルーツジュレ」が発売されます。みずみずしい果実と果汁たっぷりのゼリーが織りなす味わいは、まるで果物そのもの。見た目にも美しく、暑い季節のご褒美やギフトにもおすすめの一品です♪

果実が主役の贅沢ジュレ

「Gelée de fruits（フルーツジュレ）」は、大きくカットした厳選フルーツを、果汁たっぷりのゼリーに閉じ込めた贅沢なスイーツ。

プルンと軽やかなゼリーと、ジューシーな果肉のコントラストが魅力で、ひと口ごとにフルーツ本来の甘みと香りが広がります。

産地にもこだわり、自然の恵みをそのまま感じられる仕立てに。まるで宝石のように輝く見た目も、夏のデザートにぴったりです♡

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全ラインナップ＆価格

青森県産川中島白桃

価格：896円(税込)

大きな果実と高い糖度が魅力の白桃をコンポートにし、果汁あふれるゼリーに。

山形県産ピオーネ

価格：896円(税込)

濃厚な甘みと程よい酸味、大粒の果肉をたっぷり楽しめる一品。

静岡県産三ヶ日みかん

価格：896円(税込)

果肉の食感とジューシーな果汁が弾ける爽やかな味わい。

山形県産ラ・フランス

価格：896円(税込)

とろける果肉と芳醇な香りが広がる贅沢ジュレ。

フルーツジュレ2個入り

価格：1,895円(税込)

（青森県産川中島白桃＋山形県産ラ・フランス）

※青森県産川中島白桃＋静岡県産三ヶ日みかんの組み合わせもあり

フルーツジュレ6個入り

価格：5,799円(税込)

（青森県産川中島白桃×2、山形県産ラ・フランス×2、山形県産ピオーネ×1、静岡県産三ヶ日みかん×1）

販売情報

・発売期間：2026年4月27日(月)～※無くなり次第終了

・販売店舗：キルフェボン全12店舗、公式オンラインストア

単品はもちろん、ギフトにぴったりな詰め合わせも展開されており、自宅用から贈り物まで幅広く楽しめます。

夏のご褒美に♡キラめく果実体験

旬のフルーツの魅力をぎゅっと閉じ込めたキル フェ ボンの夏季限定ジュレは、見た目も味わいも特別感たっぷり。ひんやりとした口あたりと、果実の甘みが広がる瞬間は、忙しい毎日に小さな幸せを届けてくれます。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの一品です♪