あべのハルカス近鉄本店の大阪・関西万博公式店がリニューアル ミャクミャク登場
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大阪・関西万博の公式ライセンス商品を扱う「EXPO2025 オフィシャルストア あべのハルカス店」（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店ウイング館3階）が4月22日、リニューアルオープンした。
同店はウイング館4階から3階に移設した。売場面積は84.34平方メートル。初日は人気商品の販売もあり、多くの人が来店した。4月26日までは10時～12時の入場に整理券を配布する（開店前は9時～9時45分配布）。
リニューアル初日には、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がサプライズで登場し、来場客を喜ばせた。
同店はウイング館4階から3階に移設した。売場面積は84.34平方メートル。初日は人気商品の販売もあり、多くの人が来店した。4月26日までは10時～12時の入場に整理券を配布する（開店前は9時～9時45分配布）。
リニューアル初日には、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がサプライズで登場し、来場客を喜ばせた。
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