この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博の公式ライセンス商品を扱う「EXPO2025 オフィシャルストア あべのハルカス店」（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店ウイング館3階）が4月22日、リニューアルオープンした。



同店はウイング館4階から3階に移設した。売場面積は84.34平方メートル。初日は人気商品の販売もあり、多くの人が来店した。4月26日までは10時～12時の入場に整理券を配布する（開店前は9時～9時45分配布）。



リニューアル初日には、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がサプライズで登場し、来場客を喜ばせた。