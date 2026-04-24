【最新映画ランキング】『名探偵コナン』が2週連続1位で累計63億円突破！綾瀬はるか主演の実話ドラマが初登場2位、ONE OK ROCKライブ映画も3位発進
今週(2026年4月17日〜4月19日)の映画動員ランキングは、劇場版シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、2週連続の1位を獲得。累計動員はすでに422万人、興収は63億円を突破しており、ゴールデンウィーク序盤には興収100億円に到達する勢いだ。2位には、2000年3月に実際に起きた地下鉄脱線事故にまつわる奇跡のような実話を綾瀬はるかさん主演で映画化した『人はなぜラブレターを書くのか』が初登場。3位には結成20周年を迎えたONE OK ROCKの日産スタジアム公演を映像化した『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』が入り、ランキングの顔ぶれが一気ににぎやかになった。今週末にどの作品を観るか迷っている人は、ぜひ最新のTOP10を参考にしてみてほしい。
【画像】2週連続1位、すでに興収63億円を突破した『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
■10位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』(公開日：2026年3月13日)
山粼賢人さん主演による実写映画版第2弾が、公開6週目で前週の8位から10位へとランクダウン。アイヌ民族から強奪された莫大な金塊をめぐり、網走監獄を舞台に「不死身の杉元」こと元軍人・杉元佐一(山粼さん)と大日本帝国陸軍第七師団の鶴見中尉、さらには戊辰戦争で死んだはずの土方歳三が三つ巴の争奪戦を繰り広げる。今作の見どころは泥臭い肉弾戦。アクションスターとしての実力を磨き続けてきた山粼さんは今回もほぼスタントなしで挑んでいる。
■9位：『鬼の花嫁』(公開日：2026年3月27日)
永瀬廉さんと吉川愛さんが主演を務める和風恋愛ファンタジーの実写映画化が、公開4週目で前週の6位から9位へとランクダウン。あやかしと人間が共存する世界で、最強の一族「鬼」の花嫁に選ばれることは最高の名誉とされていた。妹と比較され家族から虐げられて育った東雲柚子(吉川さん)は、ある日突然、鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜(永瀬さん)から花嫁として見いだされる。互いにひかれ合いながらも「自分は本当にこの人にふさわしいのか」と葛藤する2人の繊細な感情の揺れを、しっとりとした和の世界観のなかで丁寧に描き出す。物語の最重要シーンとして注目を集める舞踏会では、ウィンナ・ワルツに日本舞踊の所作を融合させた、2人のオリジナルダンスが披露される。
■8位：『ウィキッド 永遠の約束』(公開日：2026年3月6日)
ブロードウェイの大ヒットミュージカルを実写映画化した2部作の完結編が、公開7週目で前週の9位から8位へと1ランクアップ。「悪い魔女」の汚名を着せられ動物たちの自由のために戦い続けるエルファバ(シンシア・エリヴォ)と、「善い魔女」として名声と人気を手にしながらもかけがえのない親友との別れに深い影を抱えるグリンダ(アリアナ・グランデ)。和解の言葉さえ届かなくなった2人のもとに、ある日突然“カンザスから来た少女”が現れたことで、運命の歯車は大きく動き出す。前作に続き歌唱シーンは撮影時の生歌録音を採用。映画でしか聴くことのできないグリンダの新曲『ザ・ガール・イン・ザ・バブル』にも注目したい。
■7位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(公開日：2026年3月20日)
『オデッセイ』の原作者アンディ・ウィアーのベストセラーSF小説を映画化した話題作が、公開5週目で前週の4位から7位へとランクダウン。太陽からエネルギーが奪われ滅亡寸前の地球を救うため、中学校の科学教師グレース(ライアン・ゴズリング)が宇宙へ送り出される。極限の孤独のなかで彼が出会ったのは、同じく母星を救うためにひとり奮闘する異星人・ロッキーだった。姿も言葉も違う2人が「科学」を共通言語に信頼を育み、宇宙最大の難題に挑んでいく。SNSではロッキーの愛らしさに魅了される声が続出している。
■6位：『私がビーバーになる時』(公開日：2026年3月13日)
ディズニー＆ピクサー最新オリジナルアニメーションが、公開6週目で前週の3位から6位へとランクダウンしたものの、累計動員173万人、興収22億円を突破。一度観た観客が再び劇場へ足を運ぶ“追いビーバー”現象が話題を呼び、ロングランヒットを継続している。動物をこよなく愛する大学生メイベルが、最新の意識転送技術を使って自分の意識をビーバー型ロボットに乗り移らせ、動物たちの世界へ飛び込んでいくユニークな設定の本作。手がけたのは『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストとして活躍してきたダニエル・チョン監督で、最大のインスピレーションを受けたのは高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』だという。日本版エンドソングにはPUFFYの名曲『愛のしるし』が起用されている。
■5位：『超かぐや姫！』(公開日：2026年2月20日)
日本最古の物語『竹取物語』と現代の音楽ライブカルチャーを融合したオリジナル音楽アニメーションが、3週連続で5位をキープ。累計動員は102万人、興収20億円を突破し、Netflixでの先行配信がありながらも劇場へ観客を呼び込む異例のヒットとなっている。長編初監督となる山下清悟さんは、『呪術廻戦』(第1期)や『チェンソーマン』のオープニング映像演出で知られる気鋭のクリエイター。楽曲提供にはryo(supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotとボカロP陣が名を連ねる。2026年4月24日(金)からは入場者特典第7弾として、名曲『ワールドイズマイン』のMVを手がけたredjuiceさん直筆の「ワールドイズマイン CPK! Remix」イラストポストカードが配布される。
■4位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』(公開日：2026年2月27日)
国民的アニメ『ドラえもん』の長編映画45作目が、公開8週目で前週の2位から4位へとランクダウン。それでも累計成績は動員318万人、興収40億円を突破し、シリーズ2年連続のロングランヒットを確実なものにしている。本作は1983年公開のシリーズ4作目『のび太の海底鬼岩城』のリメイクで、夏休みのキャンプ先で意見がぶつかったのび太たちが、ドラえもんの提案で「海の真ん中でキャンプをしよう」という前代未聞のプランを実行。沈没船で出会った謎の青年エルは、海底に広がる「ムー連邦」の住人“海底人”だった。シリーズ初の4D上映では、座席の可動や振動、風や水しぶきまでが本編と完全にシンクロし、まるでひみつ道具「水中バギー」に乗って海底を冒険しているかのような没入体験が楽しめる。
■3位：『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』(公開日：2026年4月17日)
結成20周年を迎えたONE OK ROCKが、2025年のワールドツアー日本公演として行った横浜・日産スタジアムのライブを映像化した作品が、3位で初登場。初日から3日間で動員7万2000人、興収2億3900万円を記録した。2025年8月31日、7万人の観客で埋め尽くされたステージを完全収録しており、メンバー4人が繰り広げる激情のパフォーマンスと、それに呼応する大観衆の熱気をスクリーンに焼き付けた1本だ。通常上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットでも上映されており、“フルスロットルのライブ体験”を楽しめる。
■2位：『人はなぜラブレターを書くのか』(公開日：2026年4月17日)
『舟を編む』の石井裕也監督が綾瀬はるかさんを主演に迎えた最新作が、初日から3日間で動員14万2000人、興収1億9500万円をあげ、2位に初登場。2000年3月に発生した地下鉄脱線事故で亡くなった当時高校生の青年のもとに、20年の時を超えて一通のラブレターが届くという奇跡のような実話が、物語の原点となっている。
2024年、定食屋を営む寺田ナズナ(綾瀬さん)は、ある青年に宛てて手紙を書く。それは24年前、17歳のナズナが同じ電車でひそかに恋心を寄せていた高校生・富久信介への想いだった。プロボクサーを目指す日々を送っていた信介に、運命の日・2000年3月8日が訪れる――。ナズナの学生時代を當真あみさん、ナズナの夫・良一を妻夫木聡さん、信介の父・隆治を佐藤浩市さんが演じる。主題歌はOfficial髭男dismの『エルダーフラワー』。
■1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
国民的アニメ『名探偵コナン』の劇場版第29作が、週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、2週連続の1位をキープ。累計成績はすでに動員422万人、興収63億円を突破し、前3作連続で最終興収100億円を突破している人気シリーズだけに、さらなる記録更新にも大きな期待がかかる。
舞台は「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらい。最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク「ルシファー」をめぐる事件に、コナンたちが巻き込まれていく。物語の鍵を握るのは、蘭が「風の女神」とたたえた運転テクニックを誇る神奈川県警交通機動隊の萩原千速。弟の萩原研二と松田陣平との記憶が交錯する切ない展開もファン必見だ。千速役は故・田中敦子さんから引き継いだ沢城みゆきさんで、ゲスト声優には横浜流星さんと畑芽育さんも参加している。
今週は、シリーズ歴代最高のオープニングで走り出した『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が2週連続で1位をキープし、累計興収63億円突破と快進撃を見せた。初登場2位には20年越しに届いた一通の手紙という実話をベースにした切なくも温かいドラマ『人はなぜラブレターを書くのか』、3位にはONE OK ROCKの日産スタジアム公演を完全収録したライブ映画が食い込み、恋愛ドラマから音楽ライブ、アニメ、SFまでジャンルが一気に広がった一週となった。
4月24日(金)には、任天堂×イルミネーションの映画第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』という強敵の公開も控えており、『名探偵コナン』のゴールデンウィーク興行は例年以上に熱い戦いとなりそう。エンタメムードが一気に高まってきたこの週末、気になる1本を見つけたら、ぜひ劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。
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(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
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■10位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』(公開日：2026年3月13日)
山粼賢人さん主演による実写映画版第2弾が、公開6週目で前週の8位から10位へとランクダウン。アイヌ民族から強奪された莫大な金塊をめぐり、網走監獄を舞台に「不死身の杉元」こと元軍人・杉元佐一(山粼さん)と大日本帝国陸軍第七師団の鶴見中尉、さらには戊辰戦争で死んだはずの土方歳三が三つ巴の争奪戦を繰り広げる。今作の見どころは泥臭い肉弾戦。アクションスターとしての実力を磨き続けてきた山粼さんは今回もほぼスタントなしで挑んでいる。
■9位：『鬼の花嫁』(公開日：2026年3月27日)
永瀬廉さんと吉川愛さんが主演を務める和風恋愛ファンタジーの実写映画化が、公開4週目で前週の6位から9位へとランクダウン。あやかしと人間が共存する世界で、最強の一族「鬼」の花嫁に選ばれることは最高の名誉とされていた。妹と比較され家族から虐げられて育った東雲柚子(吉川さん)は、ある日突然、鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜(永瀬さん)から花嫁として見いだされる。互いにひかれ合いながらも「自分は本当にこの人にふさわしいのか」と葛藤する2人の繊細な感情の揺れを、しっとりとした和の世界観のなかで丁寧に描き出す。物語の最重要シーンとして注目を集める舞踏会では、ウィンナ・ワルツに日本舞踊の所作を融合させた、2人のオリジナルダンスが披露される。
■8位：『ウィキッド 永遠の約束』(公開日：2026年3月6日)
ブロードウェイの大ヒットミュージカルを実写映画化した2部作の完結編が、公開7週目で前週の9位から8位へと1ランクアップ。「悪い魔女」の汚名を着せられ動物たちの自由のために戦い続けるエルファバ(シンシア・エリヴォ)と、「善い魔女」として名声と人気を手にしながらもかけがえのない親友との別れに深い影を抱えるグリンダ(アリアナ・グランデ)。和解の言葉さえ届かなくなった2人のもとに、ある日突然“カンザスから来た少女”が現れたことで、運命の歯車は大きく動き出す。前作に続き歌唱シーンは撮影時の生歌録音を採用。映画でしか聴くことのできないグリンダの新曲『ザ・ガール・イン・ザ・バブル』にも注目したい。
■7位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(公開日：2026年3月20日)
『オデッセイ』の原作者アンディ・ウィアーのベストセラーSF小説を映画化した話題作が、公開5週目で前週の4位から7位へとランクダウン。太陽からエネルギーが奪われ滅亡寸前の地球を救うため、中学校の科学教師グレース(ライアン・ゴズリング)が宇宙へ送り出される。極限の孤独のなかで彼が出会ったのは、同じく母星を救うためにひとり奮闘する異星人・ロッキーだった。姿も言葉も違う2人が「科学」を共通言語に信頼を育み、宇宙最大の難題に挑んでいく。SNSではロッキーの愛らしさに魅了される声が続出している。
■6位：『私がビーバーになる時』(公開日：2026年3月13日)
ディズニー＆ピクサー最新オリジナルアニメーションが、公開6週目で前週の3位から6位へとランクダウンしたものの、累計動員173万人、興収22億円を突破。一度観た観客が再び劇場へ足を運ぶ“追いビーバー”現象が話題を呼び、ロングランヒットを継続している。動物をこよなく愛する大学生メイベルが、最新の意識転送技術を使って自分の意識をビーバー型ロボットに乗り移らせ、動物たちの世界へ飛び込んでいくユニークな設定の本作。手がけたのは『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストとして活躍してきたダニエル・チョン監督で、最大のインスピレーションを受けたのは高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』だという。日本版エンドソングにはPUFFYの名曲『愛のしるし』が起用されている。
■5位：『超かぐや姫！』(公開日：2026年2月20日)
日本最古の物語『竹取物語』と現代の音楽ライブカルチャーを融合したオリジナル音楽アニメーションが、3週連続で5位をキープ。累計動員は102万人、興収20億円を突破し、Netflixでの先行配信がありながらも劇場へ観客を呼び込む異例のヒットとなっている。長編初監督となる山下清悟さんは、『呪術廻戦』(第1期)や『チェンソーマン』のオープニング映像演出で知られる気鋭のクリエイター。楽曲提供にはryo(supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotとボカロP陣が名を連ねる。2026年4月24日(金)からは入場者特典第7弾として、名曲『ワールドイズマイン』のMVを手がけたredjuiceさん直筆の「ワールドイズマイン CPK! Remix」イラストポストカードが配布される。
■4位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』(公開日：2026年2月27日)
国民的アニメ『ドラえもん』の長編映画45作目が、公開8週目で前週の2位から4位へとランクダウン。それでも累計成績は動員318万人、興収40億円を突破し、シリーズ2年連続のロングランヒットを確実なものにしている。本作は1983年公開のシリーズ4作目『のび太の海底鬼岩城』のリメイクで、夏休みのキャンプ先で意見がぶつかったのび太たちが、ドラえもんの提案で「海の真ん中でキャンプをしよう」という前代未聞のプランを実行。沈没船で出会った謎の青年エルは、海底に広がる「ムー連邦」の住人“海底人”だった。シリーズ初の4D上映では、座席の可動や振動、風や水しぶきまでが本編と完全にシンクロし、まるでひみつ道具「水中バギー」に乗って海底を冒険しているかのような没入体験が楽しめる。
■3位：『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』(公開日：2026年4月17日)
結成20周年を迎えたONE OK ROCKが、2025年のワールドツアー日本公演として行った横浜・日産スタジアムのライブを映像化した作品が、3位で初登場。初日から3日間で動員7万2000人、興収2億3900万円を記録した。2025年8月31日、7万人の観客で埋め尽くされたステージを完全収録しており、メンバー4人が繰り広げる激情のパフォーマンスと、それに呼応する大観衆の熱気をスクリーンに焼き付けた1本だ。通常上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットでも上映されており、“フルスロットルのライブ体験”を楽しめる。
■2位：『人はなぜラブレターを書くのか』(公開日：2026年4月17日)
『舟を編む』の石井裕也監督が綾瀬はるかさんを主演に迎えた最新作が、初日から3日間で動員14万2000人、興収1億9500万円をあげ、2位に初登場。2000年3月に発生した地下鉄脱線事故で亡くなった当時高校生の青年のもとに、20年の時を超えて一通のラブレターが届くという奇跡のような実話が、物語の原点となっている。
2024年、定食屋を営む寺田ナズナ(綾瀬さん)は、ある青年に宛てて手紙を書く。それは24年前、17歳のナズナが同じ電車でひそかに恋心を寄せていた高校生・富久信介への想いだった。プロボクサーを目指す日々を送っていた信介に、運命の日・2000年3月8日が訪れる――。ナズナの学生時代を當真あみさん、ナズナの夫・良一を妻夫木聡さん、信介の父・隆治を佐藤浩市さんが演じる。主題歌はOfficial髭男dismの『エルダーフラワー』。
■1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
国民的アニメ『名探偵コナン』の劇場版第29作が、週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、2週連続の1位をキープ。累計成績はすでに動員422万人、興収63億円を突破し、前3作連続で最終興収100億円を突破している人気シリーズだけに、さらなる記録更新にも大きな期待がかかる。
舞台は「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらい。最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク「ルシファー」をめぐる事件に、コナンたちが巻き込まれていく。物語の鍵を握るのは、蘭が「風の女神」とたたえた運転テクニックを誇る神奈川県警交通機動隊の萩原千速。弟の萩原研二と松田陣平との記憶が交錯する切ない展開もファン必見だ。千速役は故・田中敦子さんから引き継いだ沢城みゆきさんで、ゲスト声優には横浜流星さんと畑芽育さんも参加している。
今週は、シリーズ歴代最高のオープニングで走り出した『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が2週連続で1位をキープし、累計興収63億円突破と快進撃を見せた。初登場2位には20年越しに届いた一通の手紙という実話をベースにした切なくも温かいドラマ『人はなぜラブレターを書くのか』、3位にはONE OK ROCKの日産スタジアム公演を完全収録したライブ映画が食い込み、恋愛ドラマから音楽ライブ、アニメ、SFまでジャンルが一気に広がった一週となった。
4月24日(金)には、任天堂×イルミネーションの映画第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』という強敵の公開も控えており、『名探偵コナン』のゴールデンウィーク興行は例年以上に熱い戦いとなりそう。エンタメムードが一気に高まってきたこの週末、気になる1本を見つけたら、ぜひ劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
(C)2026 映画「人はなぜラブレターを書くのか」製作委員会
(C) 2026, 10969 Inc.
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
(C)Universal Studios. All Rights Reserved.
(C)2025 SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. ALL RIGHTS RESERVED.
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