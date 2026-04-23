お笑いタレント・みなみかわ（43）が22日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。「しんどくて忘れられない仕事」を明かす場面があった。

数々の体当たり企画に臨んできたみなみかわ。「しんどくて忘れられない仕事」ベスト3を聞かれ、3位に「BREAKING DOWN」の第1回大会で総合格闘家シバターと戦ったことを挙げた。「（安田大サーカスの）クロちゃんに来た仕事だった。クロちゃんが断って、僕にお鉢が回ってきたんですよ」と出場決定までの衝撃の経緯を告白。1週間前にシバターと対戦することが判明したことも明かし、「ボッコボコにされました。めちゃくちゃ怖かったです」「最後絞められて、失神して終わった。恥ずかしながら」と振り返った。

2位には、無人島でのサバイバルロケを挙げた。3、4日間リアルに食料を確保できない過酷なロケだったにもかかわらず、「オンエアの時に重大な事件があって、逃亡犯が隠れてたってリンクするんじゃないかっていうことで」全部カットされ、リゾート地をただ楽しんでいるだけの映像になってしまったことを明かした。

そして、1位にはTBS「水曜日のダウンタウン」の「素手原付チキンレース」を選んだ。2月に原付バイクで手袋なしの素手で、東京・日本橋からどれだけ北上できるかという企画だったことを説明。「大寒波の日で」とし、気温はマイナス7度だったことを明かした。寒さで感覚がなくなったり、鈍痛がしたりする中、那須塩原の手前まで到達。「オンエアが4月。スタジオにホラン千秋さんがいて“全然寒くなさそうだよね”って。俺、ホラン千秋、許せなくて。ありえないでしょ」と怒りをあらわにしていた。