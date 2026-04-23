アイドルグループ・ドレスコードが2026年4月22日に公式Xを更新し、メンバーの飛茉りのあさんが規約違反で卒業することを発表した。

「総合的に検討した結果、卒業という形での区切り」

ドレスコードは22日、「所属メンバーに関するお知らせ」を公開。その中で、「2026年5月24日をもちまして、飛茉りのあがドレスコードを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします」と発表した。

理由について運営は、「事務所規約違反が発覚」したと説明。また、「本人と弊社間にて協議を重ね、本人の意思や事務所としての方針、グループ全体の今後などを総合的に検討した結果、卒業という形での区切り」となったと明かした。

なお、5月24日の公演までは現体制で活動する。卒業公演は実施されないものの、「グループ卒業後も事務所に所属を続けますが、今後の活動については現時点で未定となっております」とつづった。

「最後まで見守っていただけたら嬉しいです」

また、飛茉さんも同日にXを更新し、公式のポストを引用した上で、「私飛茉りのあは2026年5月24日の5大都市ツアー 福岡公演をもちまして、ドレスコードを卒業します」とあらためて発表した。

飛茉さんは「約1年半ドレスコードのメンバーとして活動できたこと、本当に幸せでした」と明かしつつ、「自分の未熟な部分からこのような結果に至ってしまい本当にごめんなさい」と謝罪した。

ファンに向けては、「どんな時でも支えてくれて、私の頑張る理由になってくれてありがとうございました」とつづり、「残りの時間は短いですが、今自分に出来ることを精一杯努めてまいります。最後まで見守っていただけたら嬉しいです」とコメントした。

ドレスコードは2025年11月12日に当時所属していた朝比奈まどかさんについて、「重大な契約違反」があったとして脱退を発表。さらに同月14日にも当時メンバーの宮園れなさんに「重大な契約違反」があったとして同じく脱退が発表されていた。