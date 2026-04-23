スタバ謝罪 30周年「コーヒー ジェリー」フラペチーノが早期販売終了
「スターバックス」は、4月23日（木）に公式Xを更新。4月8日（水）から発売していた、30周年企画の「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」が多くの店舗で販売終了していることを明かし、「お求めいただけなかったお客様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】早めに飲んだほうがいいかも！ 30周年フラペチーノほか4種類
■残る4種も在庫がなくなり次第終了
4月8日（水）から30周年企画の第1弾として、5つの名作を楽しむ「THE STAR フラペチーノ」を発売してきた「スターバックス」。
発売当初から、早期の販売終了の可能性がアナウンスされていたが、今回「『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』は大変ご好評をいただいており、多くの店舗においては予定数に達したため、販売を終了しております」と報告し、「楽しみにお待ちいただいていたにもかかわらず、お求めいただけなかったお客様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、一部店舗では現在も販売を継続している場合があるというが、販売状況に関する店舗への直接の問い合わせは控えるようにと呼びかけも。
「THE STAR フラペチーノ」の残る4種も在庫がなくなり次第、順次販売終了になるそうで、早めのチェックが必要そうだ。
「スターバックス」は同投稿の中で、「本商品をはじめ『THE STAR フラペチーノ』にお寄せいただいた、たくさんの温かいご支持に、あらためて感謝申し上げます」とも述べており、「引き続き、スターバックスの30周年アニバーサリーをどうぞお楽しみください」とコメントしている。
「スターバックス」の30周年企画は、4月の第1弾が「原点に立ち返り、原点を超えていく」、6月の第2弾が「地球と向き合い、地球と生きていく」、8月の第3弾が「地域に根差し、地域と競争していく」をテーマに展開予定。今後のキャンペーンは、適切なタイミングで詳細が発表される。
引用：「スターバックス コーヒー」X（@Starbucks_J）
【写真】早めに飲んだほうがいいかも！ 30周年フラペチーノほか4種類
■残る4種も在庫がなくなり次第終了
4月8日（水）から30周年企画の第1弾として、5つの名作を楽しむ「THE STAR フラペチーノ」を発売してきた「スターバックス」。
なお、一部店舗では現在も販売を継続している場合があるというが、販売状況に関する店舗への直接の問い合わせは控えるようにと呼びかけも。
「THE STAR フラペチーノ」の残る4種も在庫がなくなり次第、順次販売終了になるそうで、早めのチェックが必要そうだ。
「スターバックス」は同投稿の中で、「本商品をはじめ『THE STAR フラペチーノ』にお寄せいただいた、たくさんの温かいご支持に、あらためて感謝申し上げます」とも述べており、「引き続き、スターバックスの30周年アニバーサリーをどうぞお楽しみください」とコメントしている。
「スターバックス」の30周年企画は、4月の第1弾が「原点に立ち返り、原点を超えていく」、6月の第2弾が「地球と向き合い、地球と生きていく」、8月の第3弾が「地域に根差し、地域と競争していく」をテーマに展開予定。今後のキャンペーンは、適切なタイミングで詳細が発表される。
引用：「スターバックス コーヒー」X（@Starbucks_J）